《時來運轉》世足投注大攻略(一) A~C組晉級預測

2018年06月14日 08:00 中時電子報 盧品青 子乃花/運彩分析師、

這次世足，運彩方面目前已經開放了每個小組是哪兩隊晉級的投注選項(猜每組第一、第二名)，這無疑也是世足在前面的半個月，大家最想知道的"答案"，這邊，子乃以自己的看法，幫大家來個小小推敲！。

↑：優勢點 ↓：劣勢點 ◎：焦點球星

《A組》俄羅斯、烏拉圭、埃及、沙烏地阿拉伯

俄羅斯--

本屆的主辦國，最大的優勢就是此"地利"，過去，在歐洲賽場上，當任何一支球隊作客俄羅斯相關球場時(如莫斯科中央陸軍)，往往都會因嚴苛的氣後條件而打的艱難，但要注意，目前正值夏天，對於俄羅斯人來說的天候優勢，將不會如此顯著(至少在氣溫適應力上)。

↑：不過，俄羅斯在抽籤與賽程方面就很"地主"了，首戰俄羅斯將面對本組相對弱勢的沙烏地阿拉伯，如能取勝，而同組競爭者埃及沒辦法取得勝利，則雙方於第二戰碰頭時，俄羅斯就具備了"不用急"的優勢。

↓：過去主辦國一定能從小組賽出線的傳統，已經在南非世界盃被終結，且俄羅斯本身三次晉級世足決賽圈，沒有一次能成功於小組出線。

↓：多名主力後衛有傷無緣世界盃，現有後衛整體速度與防守反應不如以往。

◎：斯姆洛夫(Fedor Smolov)

前鋒，俄甲神射手，除了傳統前鋒的搶點嗅覺外，斯姆洛夫在禁區外圍一直都擁有相當的遠射威脅。

烏拉圭--★看好晉級★

烏拉圭在A組裡面算是最讓人放心的出線選項，雖然防線略有疑慮，但因實力明顯在A組超班，在小組賽其他三隊，一開始都比較容易有"和局當贏"的想法下，更得以讓烏拉圭強大的前鋒線在小組賽擁有更多在對方家裡展現強大火力的機會。

↑：蘇阿雷斯+卡瓦尼，這是一個巨星等級的前鋒連線，其他隊伍一有閃失，可能就要掉球。

↑：老帥塔瓦雷斯已經三度帶領球隊爭戰世界盃，軍心一如既往穩定。

↓：相比前場、後場都有經驗豐富的球員，烏拉圭的中場不管是維西諾或本塔庫爾，基本都相對缺乏世足大賽經驗，烏拉圭想走更遠，中場能否兌現他們的天賦將成關鍵。

◎：蘇阿雷斯(Luis Suárez)、卡瓦尼(Edinson Cavani)

兩名世界級的前鋒，是烏拉圭最奢侈的武器，除了兩人本身都相當全能外，長期配合下，更有著風格上的互補。卡瓦尼擁有即使被拉扯也可以搶到點的能力；蘇阿雷斯在洞悉機會的嗅覺則幾乎不輸給任何一名前鋒。

沙烏地阿拉伯--

翻開沙烏地阿拉伯本屆世界盃的晉級之路，沙烏地阿拉伯一直都有著遇弱超強、遇強則火拼的特性，簡單來說，沙烏地阿拉伯在打真格時，一直都有著顧得了攻勢則顧不了防線的問題。球隊在小組晉級之路顯然困難重重。

↓：球隊教練是西班牙籍的皮濟，雖有未來性，但現階段在中場球員技巧略顯粗糙下，沙烏地阿拉伯處在一個失去自己色彩又無法複製歐風足球的尷尬階段上。

◎：薩赫拉維(Sahlawi)

前鋒，薩赫拉維曾經被國際足球歷史和統計聯合會評為世界優秀射手，身高不高但機會把握能力在亞洲球員裡實屬頂尖。

埃及當家前鋒薩拉赫(Salah)在歐冠決賽傷退，目前仍在養傷，能否趕上首戰，成為埃及目前舉國上下最重要的事。(美聯社)

埃及--★看好晉級★

埃及是2017年非洲國家杯冠軍，但相比子乃童年時，在非洲球隊中可以說是華麗當道的球風印象，埃及目前已經成為一支防守反擊打法的隊伍。

↑：埃及明星邊鋒薩拉赫只要能健康上陣，仍能讓埃及的防反打法充滿威脅。

↑：同組最大競爭對手俄羅斯，有防線速度略顯不足的問題可供埃及利用，且要注意原本打法的俄羅斯，更可能因為地主球迷的激情而出現更多的進攻慾望，反而讓埃及更容易打出自己想要的快速反擊。

↓：薩拉赫歐冠受傷，導致目前還無法確定首戰面對烏拉圭能否上陣，此外另一球星艾爾內尼甫傷癒歸隊，狀態成疑。

◎：薩拉赫(Salah)

邊鋒，本季歐洲足壇的當紅炸子機，打破了英超單季進球紀錄(32球)，因為速度飛快且盤球時步伐小盤帶銳利，素有"埃及梅西"美稱。

A組看好晉級隊伍：烏拉圭、埃及(運彩賠率7.00)

雙牙在B組直接首戰碰頭，是一場頭過身就過(晉級)的關鍵戰。(美聯社)

《B組》葡萄牙、摩洛哥、西班牙、伊朗

看好晉級隊伍：★西班牙★、★葡萄牙★(運彩賠率2.05)

摩洛哥與伊朗其實並不弱，在一些分組他們將很可能是黑馬，但本組西葡眾星雲集，在中場控制力難望頂背下，雙牙攜手出線的機會仍高。

《C組》法國、澳洲、秘魯、丹麥

看好晉級隊伍：★法國★、★秘魯★(運彩賠率4.00)

法國是這四年戰力從上到下除舊佈新最佳的球隊之一，且效果顯著，攻守皆有相當實力，已然預約一席，剩下一席方面，秘魯與丹麥其實相剋，秘魯的速度、爆發力將考驗丹麥高個後防的轉身速度，丹麥則有搶點、定位球優勢，這時候就要研究到賽程，丹麥在預賽有"慢熱"問題，秘魯首戰直接對決丹麥，有機會打對手一個措手不及，推秘魯取得晉級資格。

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(中時電子報)