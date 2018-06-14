蔡正元：陳吉仲和吳音寧的能力 才是台灣香蕉困境

2018年06月14日 08:00 中時電子報 謝雅柔

今年香蕉產量過剩，導致價格下跌。行政院長賴清德日前在臉書介紹朋友推薦他的香蕉新吃法，是把生香蕉帶皮水煮，搭配醬油、大蒜，該話一出引來許多網友抨擊。對此，前國民黨政策會執行政蔡正元說賴清德動機不能說錯，只是方法不對。他說最實際的作法是進出口，但調節進出口

可能超出陳吉仲和吳音寧能力，「這才是台灣香蕉的困境」。

賴清德日前在臉書發文指出，最近許多人很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉新吃法，近日有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。然而，這項說法引發外界質疑，賴清德晚間在臉書貼文表示，最近社會各界很關心目前香蕉產銷狀況，也有很多好友提供香蕉新吃法，無非都是想幫蕉農行銷。他說有朋友推薦生香蕉帶皮水煮，然後剝皮取肉再蘸醬油、大蒜的食用方法，他貼上臉書給大家參考後，卻引起許多誤會，更有惡意攻擊為是要吃香蕉皮。賴表示，香蕉食用方法非常多元，2016年也曾有媒體報導「蒜蓉香蕉」料理方法，與民眾推薦的方法類似。「讓我們一起多吃香蕉、挺蕉農，用具體行動支持辛苦的農民」。

對此，蔡正元指出，香蕉生產過剩，賴清德推薦水煮香蕉的新吃法，希望增加香蕉消費量，動機不能說錯，只是方法不對。蔡說農產品的每人消費量變動不會太大，多吃水煮香蕉，身體反應自然少吃沒有煮的香蕉。

蔡正元表示，由於儲存成本很高，調節農產品的困難度很大，最實際的作法是進出口。他說台灣島能作為調節的進出口的市場，只有中國大陸、日本、韓國、東南亞，如果做不到，就只剩下銷毀和財政補貼。他諷刺表示，調節進出口可能超出陳吉仲和吳音寧的能力，「這才是台灣香蕉的困境」。

(中時電子報)