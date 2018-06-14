《時來運轉》世足投注大攻略(二) D~H組晉級預測

2018年06月14日 12:00 中時電子報 盧品青 子乃花/運彩分析師、

《D組》阿根廷、冰島、克羅埃西亞、奈及利亞

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奈及利亞球衣好好看，但晉級不看球衣，整體雖不差但球員技巧性略顯不足，兩歐一南美的對手對於奈及利亞而言太過難打，阿根廷不夠穩定，但實力仍略贏一線，冰島與格子大軍評比上，冰島無疑更適應俄羅斯場地，且球迷客場當主場加持下，可望出線。

《E組》巴西、瑞士、塞爾維亞、哥斯大黎加

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巴西會成為奪冠榜榜首，關鍵就在不同與以往的一種成熟體系，剛剛結束的熱身賽表現也相當強勢；剩下的三支隊伍實力都強，但其中瑞士打法上更無明顯弱點，塞爾維亞門將狀態差而哥斯大黎加只有門將狀態佳，穩選巴西、瑞士。

換血成功的巴西，目前又慢慢來到另一波的桑巴盛世期。(美聯社)

《F組》德國、墨西哥、瑞典、南韓

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衛冕軍德國實力超班，以拜仁為基底的陣容更是默契十足，剩下三隊方面實際上並不好選，南韓仿造歐風打法有些四不像，墨西哥爆出軍心問題，強硬晉級的瑞典，或許能在混亂中出線。

《G組》比利時、巴拿馬、突尼西亞、英格蘭

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原本頗擔心馬丁內斯執教的比利時出現將帥不合、戰術呆板等問題，但從熱身賽看只要阿札爾主控大權，這支歐洲紅魔仍是奪冠熱門高賠選項，晉級不難。英格蘭競爭力不足，但巴拿馬缺兵少將、突尼西亞實力略有落後，第二個出線資格，苦選英格蘭。

《H組》波蘭、塞內加爾、哥倫比亞、日本

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波蘭是本組第一種子，實力也確實有，但球隊實際上在進球的最後一射上始終太過依賴萊萬，萊萬征戰一整季其實後半段略顯疲態，是子乃認為有冷味的關鍵。塞內加爾除了有飛星馬內，其他球員技術不差且防線足夠穩定，非洲球隊往往不會全軍於小組賽覆沒下，這是一個很好的選項；日本其實也有可能在這個均衡的小組打出晉級可能，但對手打法都相對強硬，且哥倫比亞正值成熟黃金期，塞內加爾+哥倫比亞的選擇，是不錯的互補選項。

《八強預測》

★烏拉圭★ ★法國★ ★巴西★ ★比利時★

★西班牙★ ★阿根廷★ ★德國★ ★塞內加爾★

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(中時電子報)