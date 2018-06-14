「冷凍粽」如何吃美味！達人揭密烹調3步驟

2018年06月14日 08:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不久就是端午節了！除到粽子店買熱呼呼的粽子，有些人也會選擇宅配、超市購買的「冷凍粽」，然而冷凍粽如何料理才能吃起來不硬梆梆、也能吃到原汁原味呢？石門區農會特別分享蒸肉粽小技巧，只要三步驟就能吃美味的蒸粽子。

粽子這類糯米製品最怕冷凍後再加熱不易熟透，導致吃起來口感生硬，石門區農會特別分享蒸肉粽小技巧，只要三步驟，冷凍沒退冰的肉粽，也可以蒸的像剛包好一樣美味。1.沖：先用水將粽葉沖濕，加熱時米飯的水分才不會被粽葉吸乾。2.蒸：蒸肉粽的水量很重要，電鍋蒸煮時，外鍋放3杯水，用蒸鍋則是以中大火蒸約1小時。3.燜：電鍋鈕跳起或蒸鍋熄火後，燜10分鐘，可使米心熟透，如此即可品嚐到口感香Q的粽子囉！

古早味肉粽。（新北市農業局提供）

為搶攻即將到來的端午肉粽商機，肉粽店家林立的新北市石門區更是家家飄出粽香，其中由新北市政府輔導的石門區農會包粽毫不手軟，每日綁上萬顆肉粽，今年肉粽出貨量上看55萬顆，買氣強強滾。

由於早年北海岸漁民習慣出海攜帶肉粽裹腹，加上祭拜十八王公常以肉粽做為祭品，粽子成為石門特色美食。古早石門粽做法偏向北部粽，將糯米拌入滷汁後，再包入香菇、瘦肉、菜脯而成，另外再包入蛋黃、蝦米、花生、芋頭等餡料，即可變化出不同口味。在新北市府農業局輔導下，石門區農會抓緊商機，設立「田媽媽北海驛站石農肉粽」，主打的「古早味肉粽」更是許多老饕爭相購買的的好味道，此外石門區農會更順應市場趨勢研發不同口味，其中包有東港櫻花蝦及金山跳石芋頭的「芋香櫻花蝦粽」也十分受歡迎。

「田媽媽北海驛站石農肉粽」能在石門區屹立，背後有一群偉大的家政媽媽，在新北市府與農會輔導下，媽媽們不僅取得中餐烹調丙級證照，還練就一雙快手，家政班班長謝月雲更是創下7秒包一顆肉粽的紀錄，在這群家政媽媽巧手之下，農會每日可生產破萬顆肉粽。

新北市政府農業局長李玟表示，為維護食品安全，石門區農會在市府輔導下取得ISO22000食品安全最高認證及HACCP認證外，也使用符合CAS認證的食材，想一嚐石農肉粽美味的大小朋友們，歡迎至石門區農會門市、新北市各農會超市、家樂福、愛買、大潤發、頂好、美聯社及OK便利商店等實體通路選購，也可以透過石門區農會網站訂購。

(中時電子報)