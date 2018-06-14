「冷凍粽」如何吃美味！達人揭密烹調3步驟

蛋黃粽。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

再過不久就是端午節了！除到粽子店買熱呼呼的粽子，有些人也會選擇宅配、超市購買的「冷凍粽」，然而冷凍粽如何料理才能吃起來不硬梆梆、也能吃到原汁原味呢？石門區農會特別分享蒸肉粽小技巧，只要三步驟就能吃美味的蒸粽子。

粽子這類糯米製品最怕冷凍後再加熱不易熟透，導致吃起來口感生硬，石門區農會特別分享蒸肉粽小技巧，只要三步驟，冷凍沒退冰的肉粽，也可以蒸的像剛包好一樣美味。1.沖：先用水將粽葉沖濕，加熱時米飯的水分才不會被粽葉吸乾。2.蒸：蒸肉粽的水量很重要，電鍋蒸煮時，外鍋放3杯水，用蒸鍋則是以中大火蒸約1小時。3.燜：電鍋鈕跳起或蒸鍋熄火後，燜10分鐘，可使米心熟透，如此即可品嚐到口感香Q的粽子囉！

古早味肉粽。（新北市農業局提供）

為搶攻即將到來的端午肉粽商機，肉粽店家林立的新北市石門區更是家家飄出粽香，其中由新北市政府輔導的石門區農會包粽毫不手軟，每日綁上萬顆肉粽，今年肉粽出貨量上看55萬顆，買氣強強滾。

由於早年北海岸漁民習慣出海攜帶肉粽裹腹，加上祭拜十八王公常以肉粽做為祭品，粽子成為石門特色美食。古早石門粽做法偏向北部粽，將糯米拌入滷汁後，再包入香菇、瘦肉、菜脯而成，另外再包入蛋黃、蝦米、花生、芋頭等餡料，即可變化出不同口味。在新北市府農業局輔導下，石門區農會抓緊商機，設立「田媽媽北海驛站石農肉粽」，主打的「古早味肉粽」更是許多老饕爭相購買的的好味道，此外石門區農會更順應市場趨勢研發不同口味，其中包有東港櫻花蝦及金山跳石芋頭的「芋香櫻花蝦粽」也十分受歡迎。

「田媽媽北海驛站石農肉粽」能在石門區屹立，背後有一群偉大的家政媽媽，在新北市府與農會輔導下，媽媽們不僅取得中餐烹調丙級證照，還練就一雙快手，家政班班長謝月雲更是創下7秒包一顆肉粽的紀錄，在這群家政媽媽巧手之下，農會每日可生產破萬顆肉粽。

新北市政府農業局長李玟表示，為維護食品安全，石門區農會在市府輔導下取得ISO22000食品安全最高認證及HACCP認證外，也使用符合CAS認證的食材，想一嚐石農肉粽美味的大小朋友們，歡迎至石門區農會門市、新北市各農會超市、家樂福、愛買、大潤發、頂好、美聯社及OK便利商店等實體通路選購，也可以透過石門區農會網站訂購。

(中時電子報)

石門農會家政媽媽包粽盛況。（新北市農業局提供）

石門區農會網站
退休金被砍 葉毓蘭：未來沒人再… 湯匙喝珍奶 林靜儀轉風向批環保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。