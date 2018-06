2018年06月14日 08:54 中時 潘鈺楨

大人物樂團(MR.BIG)昨天已由演出前一站泰國搭乘班機飛抵台灣,團員看來精神滿滿,非常開心能夠再次來到台灣演出。他們相當重視此次演出,攜帶30多件相關設備以及行李來台,導致出關時花了不少時間在等待領取行李。

團員在抵達市區後一起去享受了美味的港式飲茶餐點,對於美味的中式美食他們相當的喜愛,吃得津津有味。主唱Eric表示前一站在泰國的演出樂迷相當的熱情,演出到高潮的時候台下樂迷一直喊出過世鼓手Pat Torpey的名字,讓團員們也跟著一起懷念鼓手Pat Torpey,彷彿這個晚上鼓手也在會場與大家一起同樂,就在To Be With You 這首歌聲中畫下了一個完美的演出句點。

來到台灣後主唱Eric表示非常開心能夠再到台灣演出,來到台灣就好像回家一樣,等不及待今晚要跟台灣的樂迷見面。大人物樂團(MR.BIG)演唱會將於今天6月14日(週四)晚上20:00於三創生活園區CLAPPER STUDIO演出,最後購票以及相關活動訊息可以洽詢KKTIX。

(中時 )