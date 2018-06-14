王世堅吃香蕉皮 黃暐瀚：姚文智有這種戰力民調早破20％

王世堅大讚水煮香蕉皮「像剝皮辣椒」。（圖/翻攝自新聞深喉嚨 YouTube）

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中時電子報
王世堅吃香蕉皮，黃暐瀚認為如果姚文智有這種戰力，民調早破20%。（圖/翻攝自新聞深喉嚨 YouTube）

香蕉因盛產價格崩跌，行政院長賴清德臉書PO文幫忙促銷，推薦養生又美味的生香蕉帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，引發評論。為此，民進黨議員王世堅節目上真的嗑起香蕉皮並讚像「剝皮辣椒」，囧的是，賴並非教人吃香蕉皮。當時與王世堅同上節目的資深媒體人黃暐瀚表示當下勸說無效，堅哥依舊「堅忍、堅心、超堅定」地，吃下了香蕉皮，「說真的，如果姚文智有這種戰力，民調應該早就突破20%惹」。

賴清德推薦民眾生香蕉帶皮水煮，搭配醬油、大蒜，養生又美味。但王世堅誤解是連皮一起吃下肚，就在中天節目《新聞深喉嚨》起了起來，來大讚香蕉皮像「剝皮辣椒」，黃暐瀚還原事發，他表示錄節目時，就趕緊「舉手發言」，想阻止堅哥（王世堅），吃下香蕉皮。

黃暐瀚說「堅哥，院長是說連皮一起煮，不是連皮一起吃啦！」但勸說無效，堅哥依舊「堅忍、堅心、超堅定」地，吃下了香蕉皮。說真的，如果姚文智有這種戰力，民調應該早就突破20%惹。另外，大陸《天涯》論壇的網友也讚「這支香蕉可值錢了。這是王世堅和賴清德友誼的見證，患難之蕉哈。」

(中時電子報)

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