湯匙喝珍奶 林靜儀轉風向批環保署 網酸：惱羞喔

民進黨立委林靜儀。（中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導

日前環保署預告了一次用塑膠吸管限制方案，其中台灣民眾最愛的珍珠奶茶到底怎麼喝，也引起熱烈討論。民進黨立委林靜儀也在自己的臉書上PO文表示自己一直以來都是「用湯匙」喝珍奶，不料此發言引起網友砲轟，對此他再度發聲表示「民眾重點放錯，問題不在珍奶，而是環保署沒說清楚」。不過對於她的說法網友仍不滿意怒嗆「大便立委又在見笑轉生氣了」。

林靜儀在自己臉書上PO文回應，環保署日前預告的是，「公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，不得提供一次用塑膠吸管給內用民眾使用」，沒想到政策傳到民眾耳裡竟變成了「以後不可以用塑膠吸管」、「喝珍奶用湯匙阿」這類訊息。且手搖飲料在目前的規劃裡並沒有禁止使用吸管，簡言之內用的民眾，店家家必須提供可重複使用或生物可分解材質的吸管。

最後，他也話鋒一轉怒批環保署，「明明是跟環保團體與海洋保育專家一同討論的政策，怎麼連講清楚都沒辦法？」。林靜儀的這篇PO文，也讓PTT上的鄉民解讀成「林靜儀大立委認為環保署沒講清楚吸管政策，才讓鄉民們把重點放在珍奶，她特地寫了一篇文澄清重點，希望大家不要搞錯了！！民眾不懂，難到環保署不會主動講嗎？」

底下的網友看完也紛紛反酸「阿你早上自己在那邊秀珍奶 結果現在怪環保署……」、「自己在那邊貼照片秀珍奶+湯匙被罵翻 再來怪環保署沒解釋好是怎樣？」、「你就是豬隊友阿」、「講幹話又崩潰了」、「尚書大人真機靈」、「彎彎！！！您的吸管也跟海豚一樣會轉彎的啊？」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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