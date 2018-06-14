NBA》現在才說？科爾：柯瑞與KD球風不和

2018年06月14日 08:42 中時電子報 黃及人

才剛連2年拿下NBA總冠軍的勇士總教練科爾，竟在接受《NBC》訪問時自爆，杜蘭特與柯瑞之間的球風確實存在不和，畢竟杜蘭特有時太過強調單打獨鬥，「可是我們用戰術解決了這個問題，我想我們做得還不錯！」科爾說。

「我不會說我們徹底解決這個問題，柯瑞與杜蘭特之間確實存在球風不和，但在個人關係上並沒有，這不是用手互指或彼此怪罪，」科爾說，「假如你擁有地球上最強單打球員，你就必須忍受一些單打出現，就算你不希望看到。」

其實杜蘭特有時流於單打獨鬥的毛病，的確造成勇士一些場上困境，這也是勇士會跟火箭在西區冠軍賽打到搶七，甚至總冠軍賽首役差點輸球的主因之一，幸好勇士及時找回團隊打法，杜蘭特也越來越願意傳球，才讓勇士順利封王。

「擁有杜蘭特是種奢侈的事，但碰上對方很好的針對性防守，我們的進攻難免陷入停滯，」科爾說，「如今我們順利封王，所以沒有任何情緒上的問題困擾我們，感覺比較像是，我們戰術性解決了這個問題，事實上我們做到了。」

就連柯瑞都坦承，「杜蘭特過去9年都用同樣方式打球，所以他必須打破一些習慣來打我們球風，他花了一些時間適應。我們在場上相互配合，儘管打的位置不同，我們唯一該做的是，在場上判讀走向，做好教練團的戰術要求。」

(中時電子報)