涉載女到山上性侵 國道警竟稱「我是受害者！」

一名50歲林姓國道警察，涉嫌誘騙一名49歲的謝姓女子到郊區性侵。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名50歲林姓國道警察，涉嫌誘騙一名49歲的謝姓女子到郊區性侵，苗栗地檢署依妨害性自主罪嫌將林男起訴，對此林男否認性侵，反控謝女專門以此技倆騙錢，指稱自己是「第4個受害者」。

檢警調查發現，林男6年前在國道第四大隊，透過網路認識居住在嘉義市已離婚的謝女，直到去年8月，謝女向已轉調國道第二大隊的林男借10萬元，聲稱要繳房貸。雙方相約隔天在嘉義市碰面，怎料林男卻稱車子壞在苗栗，請他做高鐵北上取款。

謝女抵達高鐵苗栗站時，林男在用手機錄影觀察，並發簡訊藉故未到，請謝女先到造橋鄉龍湖宮附近一間餐廳等他，謝女找不到餐廳，林男請她到附近湖畔步道等候。謝女等待許久，致電林男表明想離開，這時林男才開車現身，並在他到處逛逛，最後在銅鑼鄉九華山，涉嫌性侵謝女。

謝女控訴，林男不斷問她「要不要當我小老婆」、「要不要一起去洗溫泉」等話語，她擔心遭遇不測，所以虛偽迎合，林男便停車在一處空地，還強脫去對方內褲，親吻對方嘴唇與胸部，因無法勃起，所以用手指性侵。事後，林男載謝女回車站，並丟給她1000元，謝女返回嘉義後，傳訊給林男，要他看看自己良心，對方未回應，謝女隨即驗傷報案。

據《自由》報導，檢警在謝女內褲採集林男DNA，檢方的起訴書中，痛斥連難身為警務人員，卻趁被害人急需用錢假意伸援手，誘騙對方到山上性侵，犯後還臉書上誣控對方，甚至對被害人提出妨害名譽等告訴，造成被害人身心受創，建請法官從重量刑。

(中時電子報)

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