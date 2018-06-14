驚！男子煎自己的腿肉吃 還評論：有嚼勁

男子宣稱烹煮了自己的腿肉。（照片來源：《reddit》）

友善列印
中時電子報
男子表示自己腿傷嚴重，選擇了截肢。（取自《reddit》）
「人肉墨西哥捲餅」。（取自《reddit》）

「人魔」漢尼拔吃人肉很驚悚，但他吃的是別人的肉。今天要說的是一個「自己的肉自己吃」的故事。

一名暱稱為「IncrediblyShinyShart」的網友，在國外知名論壇《reddit》發文，宣稱自己是一個「吃了自己截肢腿肉的人」，還表示「歡迎發問」。

他說2年前被自己的機車撞了，導致左腳粉碎性骨折，醫生表示之後不可能再靠這隻腳走路，於是他選擇截肢，並填寫文件申請領回自己的殘肢。

在朋友的協助下，他取下殘肢的脛骨前肌(tibialis anterior)，烹煮之後做成「人肉墨西哥捲餅」。IncrediblyShinyShart評論自己的腿肉：有點像水牛肉，但更有嚼勁。

許多網友看到嚇壞了，紛紛表示「OMG」、「我看到什麼鬼！」、「希望我從沒看過這個…」。

之後IncrediblyShinyShart在回文中進一步表示，這次經歷讓他改變了對「吃人肉」這件事的看法。他表示，「吃人肉」被認為是野蠻的、不文明的，但其實人們會吃胎盤，這也算一種「自相殘殺」，也沒看到有人批評。

他認為自己在「健康又道德」的情況下，進行了一次非常特別的體驗，擁有了一個既酷又有趣的故事。他沒有做任何違法的事，他沒有賣（自己的肉），也沒有強迫別人。

(中時電子報)

文章來源：Hi all, I am a man who ate a portion of his own amputated leg. Ask me anything

文章來源：Bloke serves pals tacos made from his amputated FOOT: ‘It was chewy’

涉載女到山上性侵 國道警竟稱「… 熱油噴濺引火 土城豆腐工廠大火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。