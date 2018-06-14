驚！男子煎自己的腿肉吃 還評論：有嚼勁

2018年06月14日 08:50 中時電子報 張達智

男子表示自己腿傷嚴重，選擇了截肢。（取自《reddit》）

「人肉墨西哥捲餅」。（取自《reddit》）

「人魔」漢尼拔吃人肉很驚悚，但他吃的是別人的肉。今天要說的是一個「自己的肉自己吃」的故事。

一名暱稱為「IncrediblyShinyShart」的網友，在國外知名論壇《reddit》發文，宣稱自己是一個「吃了自己截肢腿肉的人」，還表示「歡迎發問」。

他說2年前被自己的機車撞了，導致左腳粉碎性骨折，醫生表示之後不可能再靠這隻腳走路，於是他選擇截肢，並填寫文件申請領回自己的殘肢。

在朋友的協助下，他取下殘肢的脛骨前肌(tibialis anterior)，烹煮之後做成「人肉墨西哥捲餅」。IncrediblyShinyShart評論自己的腿肉：有點像水牛肉，但更有嚼勁。

許多網友看到嚇壞了，紛紛表示「OMG」、「我看到什麼鬼！」、「希望我從沒看過這個…」。

之後IncrediblyShinyShart在回文中進一步表示，這次經歷讓他改變了對「吃人肉」這件事的看法。他表示，「吃人肉」被認為是野蠻的、不文明的，但其實人們會吃胎盤，這也算一種「自相殘殺」，也沒看到有人批評。

他認為自己在「健康又道德」的情況下，進行了一次非常特別的體驗，擁有了一個既酷又有趣的故事。他沒有做任何違法的事，他沒有賣（自己的肉），也沒有強迫別人。

(中時電子報)