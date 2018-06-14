喝咖啡很有感 劉黎兒：東京消費真夠便宜！

旅日作家劉黎兒認為，遊日觀光客暴增，是因物價便宜，又有美食、美景加治安良好，最有感的是咖啡價錢，是先進國家裡最便宜的。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

台灣去年有416萬人次，今年僅4月就有47萬台人旅遊日本，哈日已成為台灣人的日常，東京等地不難見到台人蹤影，旅日作家劉黎兒認為，遊日觀光客暴增，是因物價便宜，又有美食、美景加治安良好，最有感的是咖啡價錢，是先進國家裡最便宜的，怪不得台灣人到東京吃東西，大叫「便宜」！

安倍第二次上台後，這幾年大搞安倍經濟學，拚命要讓物價上漲，卻一直低迷不振。劉黎兒在《蘋果日報》撰文表示，低廉物價吸引觀光客來日本大吃大喝大血拼，有如80年代日本人出行東南亞等地直叫便宜的氣氛。

東京是日本的首善之都，台灣人遊日也感受到這種便宜的氛圍。劉黎兒在東京宴請台灣友人，朋友都大叫便宜。她認為，除了是她在地較會找CP值高的美食外，東京B級、C級美食滿足度都很高，也是因為東京真夠便宜。

在東京喝咖啡的感受是最為驚人的。瑞銀公布的咖啡價錢，日本3.4美元是先進國最低的，比台北或北京、首爾、莫斯科都便宜，劉黎兒說，怪不得最近許多日本朋友到台北都說「物價比想像中的貴！」

劉黎兒還提到自身的用餐經驗，她每周固定光顧車站旁有播放爵士樂的蕎麥麵店，完美套餐及香醇咖啡無限續杯是790日圓，滿足度超高。她認為，在東京享受大都會高階硬體，食材與衛生也講究，又有不打折扣的親切服務，當然讓人大呼便宜。

東京除了居住，為何物價這麼便宜？劉黎兒認為，主要是日本高齡化嚴重，65歲以上達27%，東京305萬人，都靠微薄化的年金生活，沒人敢亂花錢，年輕人貧困化，物價怎麼高得起來？

多次去過東京的網友對劉黎兒看法深有同感。他說，「一些國際品牌如GAP,adidas…等定價和台灣差不多（要想想我們的薪資水平是多少？）而打折卻比台北快，所以總結，吃和買都比台北便宜～」

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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