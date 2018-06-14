川普幕僚再走一人？ 傳發言人桑德斯欲請辭

2018年06月14日 09:03 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，美國總統川普（Donald Trump）剛剛完成其「歷史定位」，卻傳出身旁重要的白宮（White House）幕僚團中，很可能將再少一人的遺憾消息。但此人並非傳聞甚多的幕僚長凱利（John Francis Kelly），反而是川普重要的「化妝師」之一：白宮發言人（Press secretary）莎拉桑德斯（Sarah Sanders）。

川普上台至今，白宮幕僚團成員來回已變動近十人之多。作為白宮發言人，要同時面對緊迫盯人的美國媒體、以及經常不按計劃出牌的總統，讓桑德斯可說是疲於奔命，尤其當美女通訊室希克斯（Hope Hicks）離職後，更讓砲火集中於她和副手拉傑·沙阿（Raj Shah）身上。美媒引述知情人士透露，桑德斯多次向朋友表態自己有意離開白宮的想法，雖未確定時間點，但恐怕撐不過今年年底。

白宮發言人桑德斯（圖左）與丈夫布萊恩（圖右）出席白宮晚宴。（圖/美聯社）

現年35歲的桑德斯，來自阿肯色州（Arkansas）一個名為「希望」（Hope）的小鎮，上有兩名哥哥。畢業於沃希托浸會大學（Ouachita Baptist University），擁有政治學學士。受到曾擔任12年阿肯色州州長的父親麥可霍克比（Mike Huckabee）影響，她在學生時期就已活躍於該州的共和黨社團內，並在踏入白宮以前，長年在共和黨選舉活動和州政府任職。

Happy birthday @sanders_bryan -best husband and dad to our kids I could ask for. Looking forward to many more! pic.twitter.com/q9cR6E0RnW — Sarah Sanders (@SarahHuckabee) 2018年6月5日

透過父親的關係，2016年進入川普的競選團隊，並在勝選後獲得提名為白宮副發言人的職務，與先前倍受爭議的史派瑟（Sean Spicer）搭檔，擔任政府的化妝師。並在去年7月史派瑟辭職後，接任發言人重責至今，也是白宮史上第三位女性發言人。桑德斯於2010年和現在的丈夫布萊恩（Bryan Sanders）結縭，兩人育有3名子女。

Perfect end to a great Mother’s Day. Love my family. #crabhunt #welethimgo pic.twitter.com/JfYQS015Br — Sarah Sanders (@SarahHuckabee) 2018年5月14日

不過，對於桑德斯可能辭職的傳聞，無論是白宮或是她本人，目前都暫時沒有新的回應或評論。

(中時電子報)