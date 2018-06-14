雲南墜落隕石年齡和太陽系相當 賣價最貴16萬人幣

隕石墜落在雲南西雙版納州猛海縣猛遮鎮曼倫村，引來瘋狂的尋寶熱。(圖/擷自am730)

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中時電子報
/綜合報導
隕石收藏者喊價收購，一顆隕石小的能賣幾千元人民幣。(圖/雲南網)

6月1日21時40分，天外飛石墜落在雲南西雙版納州猛海縣猛遮鎮曼倫村，過程亮光照亮廣大區域夜空，引來瘋狂的尋寶熱。據悉，有顆尋獲的隕石以人民幣16萬元（約新台幣74萬元）賣出。科學家在對隕石樣品檢測，發現成分可追溯到45億年前，即與太陽系年齡相當。

據《中評網》報導，自從隕石在雲南西雙版納州曼倫村發現後，隕石收藏者天天來村子裡收購隕石，一顆隕石小的能賣幾千元人民幣，大的則可以賣到上萬元到十幾萬元人民幣不等。其中一顆隕石有1.6斤重，賣了16萬元人民幣，是當地所有隕石中價格賣得最高的。

估計，曼倫村村民一共撿到200餘顆隕石，目前可能還有50到100顆隕石還沒有賣。該村村委會主任岩光提議將剩餘的隕石加值利用，從科學、合理的角度來打造一種隕石文化，設計另類鄉村旅遊，不僅能給村民們創收，還能把曼倫村推廣出去。

大陸中科院紫金山天文台首席科學家徐偉彪對雲南西雙版納隕石進行切片檢測，在電子顯微鏡上可以看到切片表面有球粒，呈不規則分布，這是隕石中特有的成分。徐偉彪解釋，「這些球粒物質形成要追溯到45億年前，那時太陽還不是太陽，是一朵超大的星雲，由氣體和灰塵組成，星雲中有時會出現閃電和雷擊，瞬間的高溫熔化了塵埃顆粒，形成一個個小小的液點，在太空沒有重力的情況下，液點凝固成了圓形的球粒，和其他塵埃顆粒凝聚在一起形成為天體，這些天體在發生碰撞後，會有一些石塊拋落在太空中，直到有一天這些石塊闖入地球的引力場，被拉入大氣層，墜落到地球上就成為了隕石。」

徐偉彪表示，這塊隕石來自太陽系火星和木星之間的小行星帶，屬於「L5普通球粒隕石」類型，它的年齡和太陽系相當，已經45億歲了。目前，徐偉彪向國際隕石命名委員會正式提交命名申請。由於隕石的主體隕落在曼桂村，建議取名「曼桂隕石」。目前找到的隕石也僅僅是原來的萬分之一，大部分還沒來得及墜落就被高溫燒掉了，或者隕落後沒有被發現。也就是說最初飛向地球的隕石可能達到了10萬公斤的規模。

徐偉彪認為，這塊目擊隕石非常具有科學研究價值，十分新鮮，沒有被地球上物質風化，原汁原味地保留了太陽系小行星上的各種信息。

(中時電子報)

雲南墜落隕石年齡和太陽系相當　最貴16萬
智慧及超級高鐵 陸積極研發

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