漢光34號演習爭議 美軍退役軍官提出四點建言

2018年06月14日 09:16 中時電子報 喻華德

漢光34號演習清泉崗聯合反空機降操演，因出現特戰部隊「先拼肉搏才用刀槍」的不合理情節，而遭到長期關注國防事務的國內外軍事評論員質疑。對此，不具名的國防部高層在接受《中央社》採訪時稱，「如果國軍很爛，也演不出這樣的成果。」類似秀場式的演練，具提振士氣、嚇阻敵人的效果。

然而，繼美軍退役士官Allen Lin之後，另一位同樣也是出身臺灣的旅美華人Peter Chen陳少校，美國陸軍少校退休，具備多國聯軍的實務訓練經驗，曾經以美軍軍官身分擔任阿富汗陸軍顧問，並在阿富汗訓練組建六個步兵營與兩個機步營。他也對此次演習所凸顯出的問題歸納出四點評論，分別是「缺乏專業假想敵單位、劇本不夠貼近實戰、是否有確實做到將經驗教訓與學習匯總，藉以改進訓練教範與流程」等，並以美國陸軍從越戰後的混亂情況下浴火重生，期勉國軍能勵精圖治。

本報取得陳少校同意，分享由Allen Lin翻譯針對清泉崗反空降的評論，藉此讓國人瞭解，以曾任美國軍官的觀點國軍存在哪些問題。承認問題、正視問題，才有可能處理問題、解決問題，進而提升國軍實質戰力，並獲取國人的認同與支持。陳少校強調本文不代表美國政府、美軍、美國在臺協會之官方立場。

看完影片之後，以下是我的想法。我們都能同意這次演習與真實的兩軍對抗操演相比下，是偏向劇本式的秀。所以客觀來看其正面與負面之處。從正面的角度來看，我認為這演習強制中華民國軍方去使用它們的裝備而非將它擺在那好看。

從Allen LIN轉貼很多國軍的影片來看，國軍自身對於武器運用的熟悉度有限，基於這點，任何演訓都好過完全不做演訓。好，現在接下來的幾點是較糟糕與慘不忍睹之處：

1)缺乏專任的「假想敵部隊」與對敵軍的了解:

很多人都看過電影「捍衛戰士」因而知道美國海軍有一支著名的假想敵單位。但是，非常少人知道美國陸軍自1960年代起也有幾支這種屬性單位的存在。加州爾文堡(Fort Irwin)的國立訓練中心(NTC)。路易斯安那州波克堡(Fort Polk)的三軍聯訓中心(JRTC)與德國的多國三軍聯訓中心(JMRC，舊稱CMTC)。每座訓練中心都有一支專屬的假想敵單位。

以國立訓練中心(NTC)中的「第11裝騎團」(11th ACR)來說，它們扮演的「卡索諾米安摩托化步兵團」(Kransovian Motor Rifle Rgt.)曾經讓來訪的蘇聯將官對該團模擬蘇聯陸軍作戰準則的資訊與實行程度為之驚艷。而從漢光演習觀察得知，顯然國軍並沒有上述程度的專屬假想敵單位。

事實上，我還沒有遇到任何一位基層軍官(尉官)可以明確說出人民解放軍(PLA)具備的能力。我相信軍方中一定有人是這方面的專家，但是從我個人來看，這些資訊並不普。以一個前裝甲排長的觀點來說，我必須對蘇聯戰車上武器系統的最大有效射程與我軍戰車的性能瞭若指，這樣一來在戰場上我才能運用這些知識做出決定。我在臺灣多數的朋友都服過義務役，但卻沒有人能夠告訴我他們設想所要對抗的人民解放軍(PLA)相關資訊。當然，有些資訊是屬於機密，但如果基層軍官(尉官)不知道他們需要甚麼資訊來在戰場上存活，那麼也是徒勞無功的。

2)如果劇本設定的夠接近實戰，那麼劇本式的演習也可以做為一個好的作戰預演與練習。說實話，我有點看不懂漢光演習的劇本。的確，如果施行的確實是可以提升公眾的士氣，不過這種演習讓我想起1900年代，第一次世界大戰以前歐洲諸國的做法，以現今的時空來看，這種演習的訓練價值已經是微乎其微了。

3)在承平時期，訓練是一切的根本，因為那應該是越貼近實戰越好。數十年來，中華民國派遣許多學生赴美接受軍事院校教育的薰陶，如軍官分科班(OBC)、軍官正規班(CCC)等。不過，這些任官前的教育只教一些軍事的基礎，並不是教這些軍官們如何準備作戰。甚至後繼的訓練價值也很有限。

重點在於觀察美軍部隊在實際上的訓練或作戰方式。我並不清楚國軍是否曾派遣任何人員至美軍第一線部隊觀摩。也許上一次大概是在越戰期間所派遣的南越顧問團?我的記憶也許不正確，但我近年來並未見過或聽說。我只知道我有個瑞士陸軍的同學在國立訓練中心(NTC)時，曾分發至一個營裡伴隨著整個周期的訓練。這種週期訓練可不是開玩笑的，我曾在三軍聯訓中心(JRTC)親眼所見一位旅級戰鬥隊(BCT)的指揮官與旅士官長在阿富汗佈署的行前訓練中遭撤職。在美國陸軍中因為演習表現失當而被撤職的指揮官其實並不少見.

4)任務歸詢(AAR)/教訓與學習過程。只有記取教訓與將其經驗實踐才能算是一個良好的訓練。多年以來中華民國派遣許多軍官到美國受訓，這些軍官們學到了什麼教訓?獲取的知識是否經過系統化的整彙?這些獲取到的新知識如何導入成為新的準則並更新訓練模式?如果無法輕易地回答這些問題，那麼意味著無數的金錢與資源浪費在這個國外軍事訓練裡。

某些資訊勢必要保密，但如果所有的事都要保密，那資淺的軍官將無從獲得寶貴的資訊，也將無法在戰爭的混亂中執行高司單位賦予的意圖。數年前美國陸軍高層意識到傳統的(學習)進程過慢，無法如實反映在真實戰場的變化上。於是成立了「陸軍教訓學習中心」(CALL)來應對伊拉克與阿富汗戰場上的快速轉變。一個良好的實踐過程是重要的，不過文化上卻會讓很多人有良藥苦口卻難以下嚥之慨，需要臉皮厚一點才能頂住，我見過許多場任務歸詢裡頭非常殘酷的場面，那足以讓許多軍官感到羞愧。

國軍方目前面臨著相當多的挑戰。不過要是能夠讓合適的人主導而做出相應對的改變時。這些挑戰是可以被克服的。在越戰之後，美國陸軍曾陷入混亂之中。士官團隊無法發揮功能，毒品猖獗，約有30%的官兵是毒品成癮者。幾位前輩曾告訴我那時甚至在營舍裡都不安全，軍官值安官時配槍是上膛的。而如果美軍能夠從如此的慘況復原，相信國軍也能做到。前提是發現問題並且正視與解決。

(中時電子報)