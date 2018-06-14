CNN：川普中止美韓軍演 將正中北京下懷

美韓海軍2017年3月22日舉行假想朝鮮半島爆發緊急事態的「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演。（美國海軍）

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中時電子報

北韓最高領導人金正恩搭著中國提供的國航專機，到新加坡出席與美國總統川普的世紀核峰會，最後再搭乘中國專機，帶著美方讓步，北京長久以來的心願──「中止美韓軍演」的大禮離開。

不僅如此，據CNN新聞網14日報導，川普還戲稱，在不久的未來，可能會徹底從朝鮮半島撤軍。而華府智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）中國力量專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）說：「這對中國是大勝。」

多年來，美國減少在當地駐軍一直是北京的政策目標。尤其是美國前總統歐巴馬提出「轉向亞洲」（Pivot to Asia）政策後，北京更視相關行動在於遏制中國大陸崛起。

美國在亞洲，特別是日韓佈下廣大的安全聯盟網，部署了為數龐大的美軍和軍武，令北京覺得芒刺在背。

目前駐韓美軍人數為2.8萬，而駐日美軍更多達4.9萬。由於美韓一年舉行好幾場軍演，因此現在並不清楚，川普打算叫停的，究竟是哪場軍演。不過分析家說，就算是有限中止美韓聯合軍演，北京也會樂觀其成。

葛來儀指出，北京會認為，中止美韓軍演，將是美國從朝鮮半島撤軍的前奏。更好的是，這甚至會導致美韓聯盟出現緊張。「要是他們結束這些軍演，」她說，「韓國民眾會開始質疑，美軍究竟為什麼還在那裡？」

除了中止美韓軍演外，川普12日在川金峰會結束後的記者會中還透露，雖然撤出美軍還不是計畫中的一部分，但「我希望這最後能實現」。

然而，就在一星期前，美國防長馬提斯（James Mattis）才說，「別搞錯了：美國要留在印太（Indo-Pacific），這是我們的首要戰區」。

葛來儀指出，對北京而言，川普政府各說各話，不啻是美妙的音樂。「中國人當然想削弱美國聯盟，他們一直想促使美軍撤出當地……我認為中國人在這兒看到了大好良機。」

(中時電子報)

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文章來源：Ending the US-South Korea war games would be a win for Beijing

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