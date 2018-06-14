北農爭議延燒 柯P抱怨：用吳音寧把柯文哲搞垮

2018年06月14日 09:42 中時 張潼

北農爭議仍繼續延燒，從年初休市太多天致菜價崩跌、總經理吳音寧買殘菜送回家鄉引發圖利質疑，最近又有市府到北農查帳於法無據等質疑。對此，台北市長柯文哲今雖未安排接受訪問，仍在搭公車上班時向媒體抱怨，「這不是藍綠惡鬥、是什麼東西？」甚至說出「跟吳同框就是扣分，用一個吳音寧把柯文哲搞垮」。

對於政風依法不能對民營企業查帳、吳音寧其實可以不用至議會備詢等質疑，柯文哲表示，政風是不可以查，所以就變成陪同、保鏢；理論上吳也不用去備詢，但市府勸她面對，「從頭講，整個都亂套了。」

最近前後任總經理韓國瑜、吳音寧都被北檢傳喚，柯文哲有感而發說，從兩黨反應可以看出這是政治攻防，但如果不是有無黨籍的柯文哲在中間，就不會看起來很明顯；例如當年民進黨想換掉韓國瑜，在這樣對抗狀態下，他想扮演和事佬、息事寧人角色，夾在中間仍希望讓事情往前走、公司可以運作就好，但有時候「殺起來，不管公司會不會活，我看那態度就…」

他還直言，當時外界說因為休市導致菜價跌，事情真相是當時在初選，農委會把責任推給別人，是產銷失調的問題，休市不是問題。

柯文哲也表示，將韓國瑜、吳音寧最近狀況擺在一起看，「這不是藍綠惡鬥，是什麼東西？」正因為他想在惡劣對抗狀況下，讓公司往前走，反而讓他看起來綁手綁腳、很無助的樣子，老實講真的很無奈。

柯文哲更說，這是政治作戰技術，跟吳同框就是扣分，「用一個吳音寧把柯文哲搞垮，就是戰術」。他還說，今天七大公會要挺吳，「綠集結，藍一定打，膝蓋想也知道，執政黨還是有他的行政力量，不必要（這樣做），會把國家搞垮掉。」

(中時 )