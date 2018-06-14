5A＋＋姊弟選讀北港高中 優勢是就近入學

2018年06月14日 09:50 中時 張朝欣

繼去年國中會考5A++頂優成績水林國中學生鄭凱勻選擇北港高中就讀，今年5A以上的水林國中鄭雲升、建國國中陳星攸，也選擇了北港高中，14日北港高中頒發獎學金，強調就近入學的優勢，可以幫助學生進入理想的大學。

北港高中14日舉行入學獎學金頒贈典禮，由北港高中校長傅國樑、北港鎮長張勝智、北港高中文教基金會董事長吳錦銘、董事吳芳霖等人共同主持，另頒發水林國中、建國國中各1萬元辦學卓越獎助金。

北港高中表示，鄭凱勻與鄭雲升是姊弟，鄭凱勻在北港高中就讀近1年，除了學科均衡發展，就近入學省去搭車到外地的時間，可以有更多時間發展個人興趣，高中生活充實精采，在家常與弟弟鄭雲升分享，讓鄭雲升心生嚮往，進而選擇北港高中。

鄭雲升、陳星攸的家長都在公職單位服務，他們均認為小孩就近入學，省去通車外地的奔波之外，繁星優勢也是吸引他們的有利條件。近年北港高中升學表現成績亮眼，讓社區家長不再迷信外地的明星高中，轉而選擇鄰近的北港高中。

北港高中傅國樑說，學校在教學上結合在地特色，發展學校特色課程，落實全人教育，具有精緻的學習活動、優秀且熱忱的教師，培養學生適性多元學習，讓學生得到全面的發展，在未來升學發展上，擁有繁星入學高率取率的優勢。

(中時 )