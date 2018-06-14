查菜蟲、獎金再遭北檢傳訊 韓國瑜有「2不了解1期待」

韓國瑜以證人及被告的雙重身分出庭北檢，懷有2個不了解及1個期待。（張孝義攝）

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中時電子報
、中國時報記者/

國民黨高雄市長參選人韓國瑜被告發、檢舉圖利北農董事、濫發獎金及「菜蟲」、「果蟲」哄抬菜價，同時現任北農總經理吳音寧被檢舉違法贈菜、贈酒，台北地檢署14日以證人及被告的雙重身分傳喚韓國瑜出庭，韓國瑜在庭訊前表示，期待1場公平、公正的偵訊，問問農民、北農員工、大台北地區消費者，一比對就會很清楚。

韓國瑜質疑菜蟲案經過1年半後重新進入北檢，為什麼會延到1年半的時間？北農40年的公司，有那麼多的總經理，為什麼只抓他一個總經理來作證？這是他的兩個不了解，同時，他也有1個期待，就是1場公平、公正的偵訊。

韓國瑜強調，他到任北農後每1年，只要公司賺錢，都發給員工，第1年發了4200萬、第2年發5千多萬、第3年發了6千多萬、第4年發了8400萬，每一次都經過董事會決議通過並報股東大會，每年2月跟9月，員工孩子要讀書，大家為了交註冊費，他都盡量把這個錢交給員工，民進黨不是說勞工是心裡面最軟的一塊嗎？所以他一心一意地照顧員工，這是他目前可以說的。

有媒體問及，台北市長柯文哲指出，北農在韓國瑜時代就很亂，韓國瑜僅說明，他不了解柯市長說出此話的情境為何，等到了解後，會再一併說明，與偵訊無關的，現在不多作回應。

(中時電子報)

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