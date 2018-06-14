網路謠傳茄苳樹王將以挖土機開挖 台中建設局澄清無此事

2018年06月14日 10:18 中時 陳世宗

建設局試挖結果顯示，距離地面50公分處即有大面積的柏油層與許多混凝土塊與磚塊，將透過樹木專家會議討論。（陳世宗翻攝）

台中市政府建設局辦理「台中市西區茄苳樹王文化生態公園統包工程」第二期棲地改善工程，近期臉書上網友貼文，質疑工程審查與施作過程是否有相關經驗背景專家學者參與等，且相傳後續將以挖土機進行開挖！建設局14日澄清「絕無此事」，盼外界勿再以訛傳訛。

建設局說明，6月4日邀請老樹棲地改善顧問團與市府農業局樹木保護委員於現場召開第一次小組會議，會議結論將維持噴氣工法及人工清運方式處理；另於現場經各專家學者建議，將於6月19日進行試開挖，挖掘深度預定至茄苳樹王的主要支持根，確切深度須視開挖時底部情況才能得知後續棲地改善方案。

茄冬公守護人郭耀泉里長期推動茄冬公棲地改善，對於茄冬公專家學者相關會議有都積極參提供資訊，對於市府建設局開始進行的試挖及改善工作給予肯定；他說埋在土裡水泥塊一定要移除，講了這麼多年，很高興台中市政府開始進入實質的改善作業，希望大家給予願意做事的人鼓勵 。

建設局長黃玉霖說，茄苳公棲地改善面積範圍為現在樹冠投影的全部面積，約有1500平方公尺，此次試開挖面積8平方公尺，僅占0.5％，試挖點位在第一區，該區近地面的茄苳公樹體近期長出小菇蕈，具有樹醫資格的專家也會針對該處樹體較弱點同步進行防治處理，避免病源危害擴大。

建設局試挖結果顯示，距離地面50公分處即有大面積的柏油層與許多混凝土塊與磚塊，將透過樹木專家會議討論；另行提出茄苳公棲地的分年與分階段廢棄物清除與修復計畫，逐年改善棲地環境，以利根系發展。

黃玉霖強調，茄苳樹王棲地改善沒有時間表，為避免改善過程造成樹勢衰弱，將依據核定樹木保護計畫書內容，將棲地分為12等分，必要時也可再細分，以噴氣工法分階段進行開挖，並以人工方式清除底層混凝土廢棄物，絕無使用挖土機等大型機具，且非一次性全面開挖，期望外界勿再以訛傳訛，誤導輿論視聽。

(中時 )