送報生4年通勤讀完大學 崑大幼保系陳雅鈴好勵志

2018年06月14日 10:43 中時 曹婷婷

清晨3點送報、天亮通勤讀書！崑山科大幼保系應屆畢業生陳雅鈴4年來如一日，送完報紙下班，再從高雄通勤到台南讀書，不只在系上畢業專題獲得好成績，更榮獲教育部學海築夢機會，赴美實習，為大學生活寫下亮麗的一頁。

「我的人生像雜草般強韌！」陳雅鈴高中就讀幼保音樂班，畢業後連續3年鎩羽而歸，未能考上理想學校，還因未讀大學而被親友數落，她一度非常自卑，直到某位長輩告訴她：「靜下心，記住週遭人看不起自己的眼神，用行動證明他們的想法是錯的。」這段話讓陳雅鈴決心再站起來，靠著自學報考統測，終於順利考上崑山科大幼保系。

然而，家境並不寬裕的她，並無多餘的錢負擔住宿與生活費，加上母親健康狀況不佳，從事送報工作的她決定繼續住高雄，每日清晨送完報紙後，才搭火車通勤，一方面有穩定收入來源，一方面也能照料母親。

雅鈴一度擔心自己能否順利融入讀書，但入學後才發現，身邊的朋友不但沒有排斥年齡的差距，反而主動與她交心，這群好友給她很大的力量，不僅如此，也因為朋友的鼓勵，報名學海築夢計畫，靠著優異成績取得實習機會，赴美國聖路易參訪幼兒園。

陳雅鈴以過來人經驗砥礪學弟妹，讀書要靠自己，也要好好善用大學的資源，若找不到人生方向，可以尋求老師幫忙，會有意想不到的收穫，畢業後，她也將往優秀的教保員之路邁進，期待再寫下另一段精彩人生。

(中時 )