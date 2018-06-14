世足人物》令人羨慕 2018八大超火辣「夫人團」

2018年06月14日 10:26 中時電子報 李靖棠

全世界足球引頸期盼、每四年一度的世界盃足球賽，即將於今日（6/14）在俄羅斯開幕登場，俗話說「內行看門道、外行看熱鬧」，除了分析和觀賞場內球員們精湛球技，場內外的許多花絮也經常是大家關注的「嬌點」。其中，讓千萬球迷羨慕不已的，恐怕是場邊為夫婿加油的「夫人團」。

在世足開打的今日，就為大家整理八大火辣「夫人團」成員：

一、喬治娜（Georgina Rodriguez）

現年24歲的喬治娜，是來自西班牙的名模，男友不是別人，正是葡萄牙國腳、皇家馬德里（Real Madrid）當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）。身材火辣的她，與C羅育有3名子女。

Crear contigo el amor y hacer contigo la vida Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 18 日 下午 12:00 張貼

二、安托內雅·羅庫佐（Antonella Roccuzzo）

現年30歲的安托內雅，是大名鼎鼎的阿根廷國腳、巴塞隆納隊當家球星梅西（Lionel Messi）的青梅竹馬女友，兩人於2017年正式步入禮堂。安托內雅於2012和2015年為梅西生下兩個兒子，在各大國際賽場上，總能看到一家出席為梅西加油的場面。

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 AntoRoccuzzo88（@antoroccuzzo88）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 29 日 下午 6:46 張貼

❤️❤️❤️ @leomessi #thiaguimatu ⚽️⚽️#ciro😴😴 AntoRoccuzzo88（@antoroccuzzo88）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 20 日 下午 4:24 張貼

三、布娜（Bruna Marquezine）

現年22歲的布娜，是巴西知名的演員兼模特，在巴西出演多部電視劇和電影，並曾多次因角色而獲獎。不過，讓她紅遍全世界的，莫過於其男友：巴西國腳、巴黎聖日耳曼隊球星內馬爾（Neymar Jr.）。

四、夏奇拉（Shakira）

現年41歲、來自哥倫比亞的當紅拉丁流行歌手夏奇拉，可能是「夫人團」中，自身名氣不亞於夫婿的少數人選之一。她的伴侶皮克（Gerard Piqué），則是西班牙國腳、巴塞隆納隊的當家中後衛。

五、艾杜內（Edurne Garcia）

現年32歲，來自西班牙的艾杜內，是一名知名的流行歌手與模特，錄有多張專輯、也曾參加《歐洲歌唱大賽》。其男友大衛·德赫亞（David de Gea），是西班牙國腳、英超豪門曼聯的重要守門神。

Veranito ven ya please!!☀️ Edurne（@edurnity）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 14 日 上午 8:58 張貼

六、夏洛特（Charlotte Pirroni）

現年24歲夏洛特，來自法國，曾獲得2015年法國小姐（Miss France 2015）決賽的第三名，後透過YouTube平台走紅。其男友是法國國腳、馬賽隊球星弗洛里安·托萬（Florian Thauvin）。

@saralisaaccessories C H A R L O T T E（@charlottepirroni）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 14 日 上午 10:08 張貼

七、皮拉爾·盧比奧（Pilar Rubio）

現年40歲的皮拉爾，是西班牙知名的電視女主播，美豔的外表，也成為西國八卦媒體追逐的對象。與西班牙國腳、皇家馬德里球星拉莫斯（Sergio Ramos）從2012年開始交往，兩人育有3名子女。

八、伊莎貝·哥娜特（Izabel Goulart）

現年33歲的伊莎貝·哥娜特，來自巴西聖保羅，是多家國際名牌和維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的專屬超模，從2016年起，她與德國國腳、聖日耳曼隊門將特拉普（Kevin Trapp）交往至今。

(中時電子報)