日月潭文武廟月老殿 800斤超級南瓜大驚豔

信義鄉知名高山嚮導全蔣清，最近栽培出6顆超級大南瓜，其中1顆重達800台斤，13日動用吊車完成採收，並運往日月潭文武廟月老殿，為天下有情人賜福。（沈揮勝攝）

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全蔣清（左二）所栽培之800斤大南瓜採收前，與日月潭文武廟董事長張德林（左三）等合照。（沈揮勝攝）
800斤大南瓜採收吊運過程。（沈揮勝攝）
超級大南瓜吊運過程。（沈揮勝攝）
800斤大南瓜運抵日月潭文武廟，並利用堆高機移往月老寒拾殿。（沈揮勝攝）
堆高機將大南瓜移往月老寒拾殿安置定位。（沈揮勝攝）
採收前合照。（沈揮勝攝）

知名高山嚮導全蔣清，最近種出6顆超大南瓜，其中2顆重逾1000台斤，預定22日採收送到新北市參加全國大南瓜比賽；另1顆800台斤，他本著「帶給大家歡樂」善意，13日動用吊車提前摘採，並立即運往日月潭文武廟展示，為遊客帶來驚喜、也賜福天下有情人。

日月潭文武廟董事長張德林表示，該廟去年7月透過縣長林明溱牽線，前往大陸杭州迎請擁有千年歷史的老玉皇宮月老星君延靈（分靈），在日月潭文武廟創建「月老寒拾殿」，專為天下有情人牽姻緣。

張德林說，日前得悉全蔣清栽培有數顆超級大南瓜，著眼於南瓜意味「瓜瓞綿綿、多子多孫」，10日與廟務幹部慕名造訪。全蔣清允諾將第3大顆提早採收運到月老寒拾殿，用以吸引遊客、帶給民眾快樂、刺激觀光產業，活絡潭區經濟。

廟方13日調派吊車，前往望鄉部落全蔣清的南瓜田採收並當場過磅，發現這顆超級大南瓜的重量竟然不多也不少，剛剛好就480公斤，換算民間慣用台制，正好800台斤重。

該南瓜運抵日月潭後，廟方動用堆高機，小心翼翼地將它從廣場旁金亭移往大成殿旁的月老寒拾殿。才剛安置好，立刻吸引許多遊客興奮拍照。

張德林指出，為祝福民眾「拜月老、求姻緣、摸南瓜、多子孫」，該廟景聖樓大飯店特別推出專案，雙人房平日（非假日）特惠價5折並加送遊湖船票，賜福日月潭，造福每個人。

(中時 )

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