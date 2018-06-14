健康食品成毒藥？ 好市多熱銷品驚爆塑化劑超標5倍

2018年06月14日 10:18 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

知名美式賣場好市多經常有熱銷商品被大家瘋搶，最近好市多一項熱銷商品卻被爆出「塑化劑超標」，此款「固可飛植物性DHA藻油膠囊」強調是從美國原裝進口的，但最近卻被離職高層爆料，去年11月進口的該批塑化劑檢驗竟超標5倍，且同年康是美2次送驗不合格下架商品，還被轉進屈臣氏銷售。目前業者也接受此商品批號UC170505讓消費者無條件退貨。

根據蘋果報導，顧可飛DHA上架後好評不斷，在全台13家好市多門市平均月銷1200瓶至1500瓶。不過就有離職高層爆料，這項商品在上架前就已經發現有塑化劑超標問題，當時有企圖想改善這個問題，不過卻遲遲無法得到解決。

另外，康是美在2017年7月21日就發現顧可飛DHA、批號UC160708的塑化劑DEHP檢驗超標，檢驗直維6.52ppm。康是美要求第2次複驗，同年8月21日發現顧可飛、批號UC160507的產品塑化劑DEHP檢驗直5.2ppm仍超標，最後正式通知業者「不同批號覆驗不通過，代表產品的品質穩定度不佳，馬上會請門市全數下架」，且「依據康是美規範，此商品一年內不得上架販售」。

不過就在康是美下架顧可飛DHA後，同年10月30日開批產品轉進屈臣氏上架，媒體查訪多家屈臣氏門市後發現，的確在架上發現此批塑化劑超標之商品。且此批商品也早已送至全台13家好市多門市販售。

對此，好市多回應，確認廠商的確有疏失，已將此批號商品進行回收並統計數量，將主動發函通知所有購買的會員。任何廠商進好市多的產品，都有一套標準去檢驗，也會隨機去看第三方檢驗報告，這個廠商過去的商品都有看到（報告），這一批很遺憾沒有，未來針對第三方檢驗報告，將作更嚴格把關。

另外，屈臣氏指出，目前尚與廠商釐清中，為保護消費者權益，在釐清商品是否有問題前，已先行下架。康是美則表示，由於本通路並無販售此商品，也不清楚整件事的來龍去脈，就通路角度不方便提供任何資訊，對此案也不予置評。

(中時電子報)