肝纖維化掃描簡單無風險 有助早期發現肝炎肝硬化

安南醫院以肝纖維化儀器幫民眾檢測，相當簡單、無侵入性。（安南醫院提供）

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傳統抽血與腹部超音波對肝炎、肝纖維化與肝硬化等檢測無法得到明確結果，最正確的肝切片畢竟是侵入性檢查方式，無法普及，近年來有種肝纖維化定量檢查，過程簡單無風險，適合罹患肝炎的民眾定期檢驗，有助及早發現，以利申請健保給付。

肝病是台灣民眾罹患率高的疾病，肝功能一直是民眾健康檢查中的重要項目。安南醫院消化中心黃志傑醫師表示，過去傳統的抽血及腹部超音波檢查，雖能初步檢查出是否有肝臟發炎、脂肪肝、肝纖維化或是肝硬化的情形，但對於纖維化嚴重程度卻無法明確做到定量的檢測，民眾在檢查之後常得到的答案是「看起來粗粗的」卻不知到底有多粗糙。

黃志傑表示，在學理上，肝纖維化最正確的檢查為肝切片，屬侵入性的檢查，形同手術，除了疼痛而且也有可能有併發症，除非身體真正發生狀況，一般預防的檢測不會進行，非一種普及可行的做法。

安南醫院消化中心另一位醫師湯昇曄指出，藥物的健保給付規定中，肝纖維化檢查被認可為肝纖維化程度的檢測，作為治療給付標準，對於慢性C型肝炎疾病的病友來說，更是直接影響到是否能使用健保給付抗病毒藥物的治療，而監測肝臟纖維化的程度，也有助於評估肝炎的治療效果。

肝纖維化掃描儀檢查比肝切片手術來說，優點在於過程簡單，無風險，檢查過程中，病人只會感到一些輕微震盪，每次檢測時間約10至15分鐘。由於檢測過程中不會痛，無出血風險，可以反覆檢查，做為患者追蹤肝纖維化的參考。但健保尚未給付此項檢測，仍屬於自費的項目。

(中時 )

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