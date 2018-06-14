世足花絮》神算章魚哥保羅 AI預測能超越？

2018年06月14日 10:32 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018年世界盃今晚開踢，回想8年前的南非世界盃，有隻吉祥物令球迷印象深刻，就是「章魚哥」保羅，牠曾連續8場比賽正確預測贏家，是資深足球迷心目中的「預測帝」。

保羅2008年1月於英國出生，之後被賣到德國奧伯豪森海生館，他的先知生涯從2008年歐洲國家盃開始，館方在兩個貼有對戰國家國旗的透明箱子，放進保羅最愛吃的食物，牠選擇吃哪個箱子的食物，就代表他預測哪隊獲勝，當時牠預測的準確度是6場命中4場。

2010南非世界盃是保羅預測生涯的顛峰，由於牠是在德國海生館生活，館方讓牠預測德國隊從小組賽到淘汰賽的比賽結果，結果7場比賽牠準確預測贏家，成了正港的「賭海明燈」，特別是準決賽德國、西班牙一戰，牠預測德國落敗，當時還有氣憤的德國球迷放話要把保羅烤來吃。

南非世界盃決賽西班牙對荷蘭，是保羅第一次預測德國隊以外的比賽，當時牠選擇「無敵艦隊」獲勝，比賽結果也是如此，欣喜若狂的西班牙球迷甚至把保羅視為國家英雄。

南非世足賽結束後，海生館宣布保羅退休，不再預測比賽勝負，2010年10月25日保羅在睡夢中過世，為自然死亡，隔年1月，紀念牠的2公尺高雕像設置在奧伯豪森海生館。

這次世足賽，沒有章魚哥保羅的預測，讓球迷好懷念這隻神算章魚，不過拜科技發達，有了新的預測方式，就是AI人工智慧，華爾街金融巨擘高盛集團利用AI運算100個模擬比賽，並參考球隊和球員過往參賽數據，計算32隊奪冠機率，以巴西隊11.3％最高；主辦國俄羅斯國立研究大學物理系學生也建立一套預測的神經網絡，透過分析2006年、2010年及2014年世足賽比賽資料，預測今年前三名是德國、巴西及阿根廷。

(中時電子報)