小英「文青治國」好慘！黃創夏11字曝各國心聲

2018年06月14日 10:30 中時電子報 謝雅柔

民進黨政府開始執政後，給外界最大的印象就是「文青治國」，宣誓要成為最會溝通的政府，不過施政卻不得民心。對此，資深媒體人黃創夏感嘆表示，曾經李光耀丶朴正熙都來台灣取經，現在反在各國中成「小心，不要變成下一個台灣」。

蔡英文上台後，靠著美麗、文青般的詞句吸引人，但是講多了，卻一直做不到，聽久了，自然就膩了，而有「文青治國」形容蔡英文。曾有評論指出，其困境主要是蔡在國家治理的「定向」出問題。在選舉時，蔡總統語言的特點在於「重程序輕實質」，以「文青語彙包裝美麗願景」，不表態、不承諾、不讓任一立場有聚焦質疑的空間，連最尖銳、高度對抗性的兩岸問題也以模糊的「維持現狀」帶過，雖縮小了打擊面，但在執政時延續這樣的風格也縮小了建設面，模糊國家發展方向。

黃創夏在臉書發文指出，曾經，亞洲各國都在問「台灣能，我們為什麼不能？」李光耀丶朴正熙都來台灣取經。黃說接著台灣變「謙虛」了，先問「新加坡能丶台灣為什麼不能？」然後「南韓能，台灣為什麼不能？」。然而，更「謙卑」的是，從「小心，不要變成下一個菲律賓」，現在反而在各國中成為「小心，不要變成下一個台灣！」黃創夏感嘆表示，「工程師治國」和「律師治國」差異竟如此大；而「文青治國」更不堪了。

對此，網友說「再讓政客當道掌權，下一次就是：台傭薪水最低世界歡迎台傭」、「問題應該不至於出在身份背景上，工程師律師文青應該也不是重點，坐上了大位做了什麼就反映出她內心真正到底在想什麼了」、「台灣已經被一群訟棍搞爛，能再讓法律系出來的訟棍繼續蹂躪台灣嗎？所以蔡英文連任無望，選民可要清醒覺悟了！文青愛學徐志摩風格，徐志摩會齊家治國平天下嗎？」

(中時電子報)