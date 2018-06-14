F-35來了！美21日交付土耳其首架戰機

2018年06月14日 10:56 中時電子報 楊幼蘭

儘管美國國會還有反對的聲音，但華府正按照計畫，將在21日交付土耳其第一架F-35戰機。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）發言人向《防務新聞》（Defense News）證實，下周將在美國德州沃斯堡（Fort Worth）廠房舉行首次展示儀式。

這名發言人在書面聲明中說，傳統上F-35專案都會舉行儀式，以正式認可每架美國和國際客戶的第一架戰機，而土耳其第一架F-35戰機的出廠儀式預定會在6月21日舉行。

接著這架F-35會送到美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），屆時土耳其駕駛會加入F-35A戰機的訓練。

美國參院預定這星期針對年度國防政策法案投票，希望能加入阻止土耳其採購F-35戰機的條款。不過就算參院通過，還必須化解參院兩院的歧見，融合兩院的版本，以提出最後的立法案，而這可能需要好幾個月。

而美國國會反對讓土耳其採購F-35戰機，糾結的主要有兩點：一是安卡拉仍繼續關押被控涉及土耳其流產政變的美國牧師布朗森（Andrew Brunson），其次則是土耳其執意採購俄製S-400防空系統。

不過就目前來看，五角大廈似乎既不打算阻止讓土耳其取得第一架F-35，也無意限制它在路克空軍基地使用這戰機。

(中時電子報)