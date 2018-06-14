針對韓國瑜遭北檢傳喚 陳其邁說話了

2018年06月14日 10:43 中時 林宏聰

北檢13日、14日先後傳喚北農前後任總經理吳音寧、韓國瑜，韓國瑜認為是因他參選高雄市長、民調逼近陳其邁，而遭政治迫害；對此，陳其邁14日首度回應，但全程未提「韓國瑜」3字，僅表示「不管是吳音寧或者是其他相關的指涉的部分」，北市府或相關調查都應該回歸公司治理的本質，而不應該有太多政治臆測或操作。

陳其邁14日上午出席台灣國際造船公司企業工會會員代表大會，媒體問他對韓國瑜說北檢傳喚是政治操作的看法，陳其邁表示，北農事件是公司治理的事件，不管是吳音寧或者是其他相關的指涉的部分，不管是北市府或相關調查，都應釐清事情真相，回歸公司治理本質，而不應該有太多政治操作。

陳其邁不願針對韓國瑜多做評論，但對於吳音寧最近受到各界放大鏡檢視，他認為台北市政府、市議會是監督機關，本來就必須釐清北農狀況，假如沒有，太多對吳音寧的政治操作有時會模糊事情本質，對當事者也不公平，他重申，希望北市府本於權責，就公司治理部分監督、檢討。

陳其邁在台船企業工會活動受到熱烈歡迎，工會理事長黃日進稱讚他在高雄長期蹲點耕耘，對在地事務非常了解，是未來市長最佳人選；工會幹部更帶領全場會員高喊「陳其邁凍蒜」，現場氣氛宛如選舉造勢大會。

(中時 )