養殖區被劃入太陽能施設區域 口湖漁民赴議會陳情

2018年06月14日 10:59 中時 周麗蘭

口湖養殖漁業生產區百名漁民到議會拉白布條反對設置太陽能板。（周麗蘭攝）

縣議會議長沈宗隆（持麥克風者）與多名縣議員接受陳情，承諾為漁民發聲。（周麗蘭攝）

雲林縣口湖鄉是全國唯一設置八大養殖區的鄉鎮，許多年輕人回鄉投入養殖，去年政府推動綠能政策，把養殖區畫入綠能施設區域範圍，造成養殖戶與太陽能業者搶地，口湖鄉養殖漁民14日早上前往縣議會陳情呼籲依法廢止已核發容許的同意函，及停止宜梧滯洪池南池辦理太陽能系統發電計畫。

口湖下崙養殖漁業生產區主委許順雄指出，漁業署近年投入數億元改善口湖養殖區的設施，設置海水統籌供應系統，農委會未現勘就公告專業海水養殖區納入地層下陷區，得以申請綠能設施。

許順雄表示，可以預見的是太陽能板清洗劑將影響水質，造成養殖戶無法控制的水質變因。

年輕養殖戶王博壕表示，對年輕人影響最大的是承租魚塭的成本從每分地一年8000元漲至4萬元以上，造成養殖戶成本增加，綠能政策已經失控。

一百多名漁民14日上午專程前往縣議會陳情，議長沈宗隆、縣議員蔡孟真、黃文祥、林建鴻、林深、陳俊龍、李建志接受陳情，

蔡孟真表示，今年五月農委會重新公告地層下陷區，未到現場現勘就把應該排除的區域繼續畫入，把真正地層下陷區218公頃排除；宜梧滯洪池南池尚未取許可就進場施工，縣府也未制止。

縣長李進勇答詢表示，農委會把218公頃重疊區已完全排除是否適當，縣府尊重地主意願，若有意願將請公所統籌向農委會申請恢復畫設。至於五月十五日前已送案的太陽能設置案，縣府原本已停止受理審查，但農委會函覆應依照程序審查。

(中時 )