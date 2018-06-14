致災性豪大雨將至 台南市災害應變中心調升二級一階

2018年06月14日 10:52 中時 莊曜聰

中央氣象局發布豪大雨特報，南市消防局各大隊所屬分隊紛紛整備器材以防災。（莊曜聰攝）

受到西南氣流及至滯留鋒面影響，中央氣象局預估全台各地都有局部大雨發生，甚至有「致災性豪雨」可能，雖然對受限水之苦的台南市來說是「久旱逢甘霖」，並希望這波雨勢為水庫解渴，但面對強降雨可能帶來的災害，市府災害應變中心也調升為二級一階，消防局各分隊也都做好防災整備工作。

台南全市低窪易淹水區域占3分之1，若遇上短期強降雨時，比較容易發生積水、淹水的狀況，雖然市府近年治水頗有成效，但對於突如其來的豪大雨仍難以完全避免災害發生，加上傳出還有颱風即將形成，有時「上一分鐘還缺水，下一分鐘就淹水」，南市各消防分隊也將救生器材做好整備，以防萬一。

南市消防局第四大隊安定、南科等消防分隊這2天也陸續完成防汛準備，南科消防分隊結合南科園區內的智慧防救災系統，即時監看轄區內滯洪池水位並整合相關資源，也配合智慧淹水模擬潛勢分析，在淹水潛勢熱點提早監控，以降低災害危害程度。

南市消防局第四大隊大隊長陳坤宗指出，近年來氣候變遷異常，旱澇分明，平時就通令大隊所屬分隊致力推動與落實防災整備，並強化轄內防災救災意識，希望在狀況來臨時，能夠發揮減少民眾生命財產等災害損失的效果。

(中時 )