氣象局明日起發布高溫預警 36°C是警戒線

2018年06月14日 10:56 中時 廖德修

氣象局宣布自明日（15日）起發布高溫資訊，每天下午5點在氣象局網站預報。若隔日達到攝氏36°C（含）以上便發布黃色燈號；持續3天36°C以上或達38°C以上則為橙燈；持續3天38°C以上則為紅燈。民眾除了上網，亦可用手機下載APP，注意高溫變化。不過這幾天因熱帶性低氣壓、滯留鋒面及西南氣流影響，各地都會降雨，最快20日以後才有機會發布高溫資訊。

氣象局技正黃椿喜表示，為了強化高溫預警及因應各界對高溫資訊的需求，氣象局去年底邀請中央政府相關機關及縣市政府研議，完成高溫分級標準訂定，明起透過黃色、橙色及紅色3種燈號發布「高溫資訊」，提醒社會大眾及相關單位注意防範熱傷害。

因應氣象局高溫預警，衛福部國民健康署副署長游麗惠表示，任何人若沒注意都可能發生熱傷害，應避免曝曬於高溫下，呼籲民眾牢記預防熱傷害三要訣，即保持涼爽、補充水分、提高警覺。

游麗惠說，當發現疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心及嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應迅速離開高溫環境並設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等），並提供加有少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快速度就醫。

衛福部疾管署副署長游人祥也提醒民眾，夏季氣候潮溼炎熱，適合細菌、病毒等致病原及病媒孳生，易導致登革熱、日本腦炎、恙蟲病、腸病毒及腹瀉等疫情發生。民眾應注意防蚊及孳生源清除，避免黃昏與黎明出入水稻田等日本腦炎高風險環境，注意手部及飲食衛生，做好個人防護措施，以降低感染疫病風險。幼童若身體不適，即應在家休息，避免到公共場所、幼托機構或團體活動。

(中時 )