氣象局明日起發布高溫預警 36°C是警戒線

氣象局從明日起發布高溫資訊，提醒民眾注意防範。（廖德修攝）

友善列印
中時

氣象局宣布自明日（15日）起發布高溫資訊，每天下午5點在氣象局網站預報。若隔日達到攝氏36°C（含）以上便發布黃色燈號；持續3天36°C以上或達38°C以上則為橙燈；持續3天38°C以上則為紅燈。民眾除了上網，亦可用手機下載APP，注意高溫變化。不過這幾天因熱帶性低氣壓、滯留鋒面及西南氣流影響，各地都會降雨，最快20日以後才有機會發布高溫資訊。

氣象局技正黃椿喜表示，為了強化高溫預警及因應各界對高溫資訊的需求，氣象局去年底邀請中央政府相關機關及縣市政府研議，完成高溫分級標準訂定，明起透過黃色、橙色及紅色3種燈號發布「高溫資訊」，提醒社會大眾及相關單位注意防範熱傷害。

因應氣象局高溫預警，衛福部國民健康署副署長游麗惠表示，任何人若沒注意都可能發生熱傷害，應避免曝曬於高溫下，呼籲民眾牢記預防熱傷害三要訣，即保持涼爽、補充水分、提高警覺。

游麗惠說，當發現疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心及嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應迅速離開高溫環境並設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等），並提供加有少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快速度就醫。

衛福部疾管署副署長游人祥也提醒民眾，夏季氣候潮溼炎熱，適合細菌、病毒等致病原及病媒孳生，易導致登革熱、日本腦炎、恙蟲病、腸病毒及腹瀉等疫情發生。民眾應注意防蚊及孳生源清除，避免黃昏與黎明出入水稻田等日本腦炎高風險環境，注意手部及飲食衛生，做好個人防護措施，以降低感染疫病風險。幼童若身體不適，即應在家休息，避免到公共場所、幼托機構或團體活動。

(中時 )

致災性豪大雨將至 台南市災害應… 手掌變黑 白不回來 愛迪生氏病作…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。