手掌變黑 白不回來 愛迪生氏病作祟

亞大醫院新陳代謝科主治醫師徐盛邦（左起）替患者（非當事人）檢查手部皮膚黑的情況。（林欣儀攝）

友善列印
中時

原本就罹患重症肌無力症的58歲李姓婦人，平常務農為業，但只要夏天曬黑、到冬天就會自然白回來，今年卻發現自己的皮膚始終白不回來、覺得很怪異，日前因腸胃炎暈眩就醫，檢查才發現為「原發性腎上腺機能不全」，所幸經藥物治療後，皮膚又慢慢白回來。

李姓婦人告訴醫生，往年只要夏天到田間工作曬黑了，冬天就會白回來，但今年發現自己皮膚始終「烏罵罵」，且很容易就感覺疲累，3月間因感染腸胃炎、上吐下瀉，被送醫急診，抽血檢查發現「促腎上腺皮質激素」數值較常人高10倍以上。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師徐盛邦表示，李女本身就患有重症肌無力、免疫系統較脆弱，因長期服藥控制，也能與疾病和平共處，今年發現皮膚比往年黑許多，她原本以為是最近天氣炎熱導致，不以為意，沒想到是「原發性腎上腺機能不全」導致。

徐盛邦指出，又稱「愛迪生氏病」的原發性腎上腺機能不全為罕見內分泌疾病，主要因自體免疫失調、破壞腎上腺皮質導致，其症狀包括有皮膚色素沉著、血壓偏低及易疲倦等，其最顯著特徵為皮膚黑色素增加，尤其手肘、膝蓋等易摩擦部位更易有色素沉澱。

徐盛邦說，此種疾病通常補充可體松和鹽皮質素即可獲得改善，李婦精可體松治療，疲倦感消失、也慢慢白回來了。

(中時 )

氣象局明日起發布高溫預警 36°C… 老師退休金被砍5成4？教育部：不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。