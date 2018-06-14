手掌變黑 白不回來 愛迪生氏病作祟

2018年06月14日 10:58 中時 林欣儀

原本就罹患重症肌無力症的58歲李姓婦人，平常務農為業，但只要夏天曬黑、到冬天就會自然白回來，今年卻發現自己的皮膚始終白不回來、覺得很怪異，日前因腸胃炎暈眩就醫，檢查才發現為「原發性腎上腺機能不全」，所幸經藥物治療後，皮膚又慢慢白回來。

李姓婦人告訴醫生，往年只要夏天到田間工作曬黑了，冬天就會白回來，但今年發現自己皮膚始終「烏罵罵」，且很容易就感覺疲累，3月間因感染腸胃炎、上吐下瀉，被送醫急診，抽血檢查發現「促腎上腺皮質激素」數值較常人高10倍以上。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師徐盛邦表示，李女本身就患有重症肌無力、免疫系統較脆弱，因長期服藥控制，也能與疾病和平共處，今年發現皮膚比往年黑許多，她原本以為是最近天氣炎熱導致，不以為意，沒想到是「原發性腎上腺機能不全」導致。

徐盛邦指出，又稱「愛迪生氏病」的原發性腎上腺機能不全為罕見內分泌疾病，主要因自體免疫失調、破壞腎上腺皮質導致，其症狀包括有皮膚色素沉著、血壓偏低及易疲倦等，其最顯著特徵為皮膚黑色素增加，尤其手肘、膝蓋等易摩擦部位更易有色素沉澱。

徐盛邦說，此種疾病通常補充可體松和鹽皮質素即可獲得改善，李婦精可體松治療，疲倦感消失、也慢慢白回來了。

(中時 )