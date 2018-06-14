孫安佐前途未卜 名律師：蔡政府應出面營救

2018年06月14日 11:00 中時 洪秀瑛

狄鶯、孫鵬赴美救子近3個月，狄鶯今凌晨獨自返台，在機場被媒體目擊穿著連帽外套、戴口罩，全身包緊緊，面對媒體詢問，不發一語。

孫安佐目前被聯邦檢察官以「非法擁有武器」罪名起訴，前途未卜，擁有美國執業律師邱彰今稍早表示「台灣沒有外交，對這種事不敢想，其實不必妄自菲薄，希望蔡英文花點國際時間做點事，說不定有立委願意做，有票」，並在臉書發表「是政府出面營救孫安佐的時刻了」文章，引來網友兩面看法。

邱彰認為，「政府之合法性建立在它能保護人民的基礎上。此時台灣政府應該責無旁貸的替孫安佐說項了，總統、立法委員、各界有心人士也不妨向美國總統、聯邦法官及檢察官求情。我們的駐外單位更別忘了定期探訪身陷囹圄的孫安佐，確定他身體無病痛，也沒受到非人道的待遇。一定要讓孫安佐知道—他不是國際孤兒」。

有網友不苟同，留言表示，「他幹這些事情，回來台灣的司法沒有繼續辦他，他那偉大的爸媽就要放鞭炮慶祝了，還要營救他？我們繳稅金給政府不是去看這些事情的。那怎麼不說那些販毒的在馬來西亞的也請政府去營救他們？請為我們國家留學基本的公平正義，不然這樣下去，我們怎麼教育我們的孩子們，告訴他們，孩子，你去其他國家，買槍，恐嚇，沒關係，政府會救你，請問是這樣嗎？該救的是李明哲那種吧，不是嗎」？邱彰也耐心留言回覆對方：「你的反應很合理。當年柯林頓營救邁克菲的時候，也有大把人認為應該多鞭幾次。」

邱彰臉書內文：

是政府出面營救孫安佐的時刻了！

1994年，年僅18歲的美國公民Michael Fay （邁克菲）在新加坡向18輛汽車噴漆及丟雞蛋，被控破壞公務罪，判刑4個月，鞭刑6下，罰款＄3500元。消息傳回美國，社會喧嘩，美國政府的立場是：鞭刑對一個犯下非暴力罪的少年來說是太沈重了。汽車上的噴漆可以去除，但少年身上的疤痕卻永遠不會消失。

克林頓總統及兩位參議員立刻寫信向新加坡政府及法官求情，希望能免除對邁克菲的鞭刑。新加坡最終為了維護主權及自身法律的尊嚴，決定邁克菲應受鞭刑，但顧及美國總統的顏面，鞭刑從6下減成4下。

柯林頓總統的雪中送炭，讓人覺得做美國人還不錯。2009 年柯林頓卸任後，仍以前總統的光環營救兩名在北韓被押的美國記者，連川普也記得要讓北韓先行釋放三位美籍人出獄，才召開川金會。

三個月前，台灣18歲的少年孫安佐在美國賓州上學，因犯了恐怖威脅罪被賓州起訴，他的律師決定跟州檢查官認罪協商，州法官在輕判後，還囑咐孫安佐回台灣後要好好做人。

百密一疏，當時州檢查官未起訴的「非法擁有武器罪」卻讓聯邦檢查官看出破綻，隨即以此罪對孫安佐提起上訴，這下子少年的前途未卜了，也刺痛了全體台灣父母的心。畢竟他只有18歲，怎麼看都是孩子，畢竟他只講過半句恐嚇的話，他也立刻補說那是笑話，畢竟在他來的國度裡沒人有槍，所以他對擁有及使用槍枝是否合法一無所知。難道現在只能坐以待斃，等待壞消息？

政府之合法性建立在它能保護人民的基礎上。此時台灣政府應該責無旁貸的替孫安佐說項了。總統、立法委員、各界有心人士也不妨向美國總統、聯邦法官及檢察官求情。我們的駐外單位更別忘了定期探訪身陷囹圄的孫安佐，確定他身體無病痛，也沒受到非人道的待遇。一定要讓孫安佐知道—他不是國際孤兒！

中華民國護照上寫「請對持此護照的國民予以協助及保護」，蔡政府請注意，這些都是動詞，不是形容詞。

(中時 )