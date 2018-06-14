揭家暴男友拍性愛照 女星慘遭軟禁半年只能穿紙內褲

2018年06月14日 10:52 中時電子報 吳品瑤

陷入熱戀之人往往是盲目的，即使另一半行為不妥，當下也很可能選擇原諒，日前夯綜藝《小明星大跟班》談論「恐怖情人」話題，前《大學生生了沒》班底小優，就現身說法，她不僅被施暴，甚至遭到軟禁，過程令人髮指。

小優昨作客《小明星大跟班》，分享遇到恐怖情人的經驗，表示跟男方是在工作的地方認識的，一開始對方相當溫柔，於是交往，怎料交往幾個月後，她發現男友劈腿證據，竟是他跟早班女同事的性愛照，於是趁著之後去陽明山看夜景時，選擇攤牌，希望有個了斷，沒想到對方竟然說如果要在兩女之間選擇，「那我現在就跳下去」，以死相逼嚇壞小優，回程時還飆車飆到時速100多，一歪身可能就掉下山，讓小優直呼畢生難忘。

而事發之後，男友收歛了許多，於是兩人繼續交往，剛開始小優是周末到對方家住住，結果男友要求她多住幾天，漸漸的竟然不讓她回家，還揚言如果她偷跑回家，住她家附近的朋友會監視並告知，導致她等同被監禁了大半年，不能回家拿換洗衣物，最後只能拿紙內褲來穿，相當恐怖。

小優回憶某次她收拾東西想默默離開，才走到門口穿鞋，對方竟然拿起玻璃瓶就朝她砸去，玻璃碎了滿地嚇到她，然事發後男友大哭下跪還呼自己巴掌說是自己不好，小優心軟竟原諒對方，最後是她正想著要如何全身而退時，男友疑似找到了新對象，因此跟她在馬路邊發生爭執並將她推倒在地，突然隨便找個理由要她離開，小優才終於擺脫恐怖情人。

(中時電子報)