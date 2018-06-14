老師退休金被砍5成4？教育部：不可能

2018年06月14日 10:54 中時 林志成

公教年金改革7月1日上路，但有老師接到年金改革處分書，宣稱退休金被砍了近6成。教育部今天發布新聞稿澄清，不可能有人的退休金會減少6成，退休教師如果有疑義，可向服務機關(構)學校或各該主管機關尋求正確資訊。

這次年改，老師的退休金普遍被減3、4成，但卻有媒體報導，某位兼領二分之一之一次退休金與二分之一之月退休金退休教師，原本加計18％優惠存款利息每月可領7萬3056元，但7月1日後僅剩3萬3815元，減少54％。

教育部表示，經瞭解，實係漏計該名教師兼領一次退休金(含兼領一次退之公保養老給付)每月可領之優惠存款利息，所以，第1年每月可領退休所得金額應為6萬2203元。

教育部進一步說明，依公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，選擇兼領月退休金與及一次退休金之教職員每月退休所得，應先依其兼領月退休金與兼領一次退休金之比率及調降方式計算退休所得，最後合計總金額才是真正每月可領的金額。

教育部已於5月8日已通函各主管機關轉知所屬機關(構)學校，應自6月11日起將主管機關所作之重算處分以合法送達方式轉交退休教職員，教育部亦製作相關QA問答集並置於該部人事處網頁/年金改革專區(https://depart.moe.edu.tw/ED4200/)，以供學校人事人員下載並做為向退休教職員說明重審通知書內涵之參考。

教育部表示，如退休教職員對個人退休所得重新審定通知書有疑義，可直接向服務機關(構)學校或各該主管機關(聯繫窗口亦公告於教育部人事處/年金改革專區)尋求正確資訊。

(中時 )