鐵票區穀價也跌了 小英怒責農委會：什麼狀況？

南部稻農搶收、穀價下跌，蔡英文總統又對農委會動怒。（圖／農委會提供）

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中時電子報
/綜合報導

小英又動怒了！這是她連番在民進黨中常會擺臉色，被罵的對象又是農委會。由於綠營傳統鐵票區南部稻農搶收、穀價下跌，加上保證收購價大小眼，搞得農民、農會、地方首長都很怒，她責成行政院祕書長卓榮泰，好好了解「到底是什麼狀況？」網友譏諷政府，蔡英文發怒、農委會補貼發錢，然後呢？

從香蕉、鳳梨、木瓜、火龍果，價格一路下滑，連今年一期稻作也價崩，只見政治人物猛試吃推銷，或推薦古怪的水果吃法，看不到農委會產銷政策是什麼？

聯合報報導，卓榮泰昨在民進黨中常會報告政府稻穀處置作為，包括保證公糧收購價、規畫稻作災害補助，及保價收購跟直接給付雙軌並行，讓糧價有所支撐。

但台南立委陳亭妃打臉農委會，出現稻農搶收、穀價下跌時，只會呼籲農民不要搶收，若能提早說明這些保證，何以致此。小英聽了報告臉色一沉，指農糧署是不是太不了解農民狀況？要卓榮泰去了解到底是人謀不臧，還是機制出問題。

對於小英總統之怒，網友不吐為快，「蔡英文真好笑！不准人民拍桌，自己一天到晚拍桌」、「除了生氣發怒外，根本拿不出辦法來！」、「解決問題就一招，拿善良老百姓的納稅錢，去幫黑心的狗官塗脂抹粉」、「農委會主委林聰賢到底是躲在哪裡？都要陳吉仲出來擋子彈？ 」、「隔山打牛打賴神？朕親領農委會豈不正辦？」

(中時電子報)

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