雲林虎尾大成商工澄清謠言

2018年06月14日 11:08 中時 許素惠

雲林縣虎尾大成商工因前幾任校長家族紛爭對簿公堂，飽受負面消息攻擊，現任校長賴信成在家長會及校友會力挺下，鄭重對外澄清不實謠言，強調學校已償還所有負債，沒有掏空情形，而午餐也都按規定辦理，團膳每日提供4菜1湯，還有水果及充足的飯菜量。

大成商工端午送愛，餐飲科學生利用課餘趕夜工包5000個粽子，關懷社區老年人及清寒家庭，華山基金會扶助的阿公阿嬤到校與師生提前歡度端午佳節，學生又是噓寒問暖，又是按摩，美容科學生還為爺奶們保養手部，讓老人家度過一個十分特別又享受的上午。

家長會長周保谷指出，該校自賴信成就任校長，便積極培育學生專業技能與升學、重視學生品德教育，但外界卻流傳許多不實的謠言，使大眾對學校有諸多誤解，對認真教學的老師及努力學習的學生都不公平。

校友會長李獻助也說，該校學生共取得3000多張乙、丙級證照，相當不容易，又常在國內外技能競賽中拿到金牌，時常關懷社區、送愛弱勢，「我以大成為榮」。

賴信成澄清，謠傳的淘空案根本子虛烏有，學校在2000年以前所負債務已經會計師簽證認列，屬正常合法的償債行為，並已清償完畢，學校財務有累積餘絀，各項財務經費均充足有餘。

賴信成這一步說明，有關便當案，各校辦理午餐業務都有收取相關費用，如行政代辦費及其他各種費用等，該校收的費用和其他學校收的費用大致相同，廠商製作菜色各校都是一樣，因廠商均會統一大量產製團膳菜飯，不會刻意製作不同菜色，而提高廠商自已的營運成本，菜色4菜1湯，還有十足飯菜量和水果。

(中時 )