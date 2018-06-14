世足》地主優勢多？ 僅3成奪冠機率

2018年06月14日 11:00 中時電子報 黃邱倫

2018年世界盃足球賽即將在今晚登場，由地主俄羅斯迎戰沙烏地阿拉伯，此役對俄羅斯極為重要，一旦落敗就有可能成為史上第二支在預賽被淘汰的地主隊。

以往大家都認為身為主辦國都能佔有一定優勢，的確如此，因為主辦國在賽制安排上能在預賽階段避免碰到頂級豪強，如此一來就可以輕鬆晉級16強單淘汰複賽，但這個定律在2010年南非的時候被打破。

此外，過去20屆也只有6次由主辦國奪得大力神盃，奪冠機率也僅有3成，第一次就是1930年烏拉圭以4比2擊敗阿根廷摘下首屆世界盃冠軍；4年後義大利挾著主辦優勢在自家門前2比1延長賽險勝捷克。

此後一度因為二次世界大戰而停賽兩屆，直到1966年英格蘭成為第3支主辦國奪冠球隊，相隔8年由當時的西德2比1踢退荷蘭封王。1978年阿根廷憑藉東道主之威摘下隊史首冠；1998年法國在席丹率領下首度登基，而這也是最近一次由地主國封王的紀錄。

2002年起在國際足總的刻意安排下，由四大洲輪流取得主辦權，2002年日韓聯手承辦，2006年德國接手，2010年首次移師非洲大陸由南非主辦，4年前巴西在睽違64年之後第二度成為地主球隊，但這4次最終都不是主辦國摘冠，可見得地主優勢在競爭激烈的世足賽上並非那麼明顯。

(中時電子報)