NBA》封王拒跟TT握手 格林：他就是軟蛋

卓雷蒙格林自爆在今年封王後，拒跟崔斯坦湯普生這種「軟蛋」握手。(美聯社)

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中時電子報

假如誰說勇士前鋒卓雷蒙格林不會記仇，那一定是瘋了！當勇士在今年總冠軍賽G4橫掃騎士出局，雙方球員都在場上握手，格林卻故意無視騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生的伸手，直接轉頭離去，格林說：「他就是一個軟蛋(Soft)！」

其實也怪不了格林如此沒有運動家精神，畢竟兩人曾在總冠軍賽G1尾聲爆發推擠衝突，起因是崔斯坦湯普生把球直接砸在格林臉上，儘管當時格林「大方」放話自己很開心湯普生沒被禁賽，卻擺明相當不爽TT做出這麼沒品舉動。

所以4連勝橫掃騎士之後，格林在場上跟洛夫擁抱過後，崔斯坦湯普生想要過來跟他擊掌，沒想到格林直接把他當作空氣，直接把右手高舉走人，嘴中更說著，「我他X的跟你沒什麼好說的！」留下TT一臉憤怒不爽的表情。

「在這個聯盟，有很多球員都是軟蛋，反正我們不是同路人，」格林在昨天奪冠遊行上語帶激動表示，「我們永遠不可能成為同一種人，在G4賽後，我清楚告訴騎士當中的1名球員，『湯普生！我們永遠不可能變同路人。』」

這就是球迷眼中再熟悉不過的格林！他打球永遠充滿激情與能量，也沒在擔心自己愛跟裁判抗議造成技術犯規過多的毛病，從這次拒跟TT握手的風波，更可清楚看出格林的個性，你可以選擇討厭他，也可以選擇愛上這樣的他！

(中時電子報)

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