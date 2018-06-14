台中直飛東京今首航 林佳龍赴日宣傳花博

2018年06月14日 11:24 中時 陳淑娥

華信推出的台中-東京航線14日正式首航。（台中市府提供）

華信推出的台中-東京航線14日舉行首航儀式，台中市長林佳龍（左四）、華航董事長何煖軒（左五）出席。（陳淑娥攝）

台中-東京14日正式首航，台中市長林佳龍等搭乘赴日宣傳花博。（台中市府提供）

華信推出的台中-東京航線14日正式首航，未來每周7班天天往返兩地，中台灣觀光及產業經濟能量再提升，台中市近3年來積極推動「中進中出」旅遊模式再創佳績，市長林佳龍也率團直飛東京，宣傳2018台中世界花卉博覽會。

華信航空早上6:30在台中機場舉辦首航典禮，台中市長林佳龍、華航董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙及總經理曹志芬、日本交流協會主任中杉元及台中航空站主任張瑞澍等貴賓出席，由身著和服舞者表演日本祭典舞蹈，共同見證首飛儀式。

市長林佳龍指出，過去中部旅客飛往東京，須花費2至3小時車程前往其他機場，今日台中東京首航，天天都有班機，為雙邊觀光發展再挹注能量，預期吸引日客來台參觀花博，縮小旅客人次落差。

林佳龍說，去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，雙邊互訪645萬人次，台中市積極推動「中進中出」模式，近年日本旅客在台中市住宿人次逐年成長，由103年26萬3480人次，去年增加為31萬1067人次，成長18%。

何煖軒表示，華信航空開闢台中-東京航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班為定期航班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。台中是華信航空重要基地，有52條國際航線、72條國內航線，華航集團並預計下個月將宣布購買飛機計畫，有一定比例分配給華信航空。

華信航空特別將東京首航班機佈置成花博機艙，機艙內頭墊紙、抱枕等侍應品，皆為一系列花博意象的活潑設計，以配合2018台中世界花卉博覽會11月3日盛大開幕，也讓首航旅客提前感受到花博的繽紛熱鬧氛圍。

華信航空台中-東京首航班機AE266，上午7:30由台中機場起飛，12:00抵達東京成田機場；回程為東京-台中AE267 當地時間13:00由東京成田機場起飛，15:50返抵台中機場，飛行時間共3小時30分。旅客凡於30日前購買華信航空台中-東京機票，就可享有開航優惠8300元，機位有限訂完為止。

(中時 )