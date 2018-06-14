小腿打到瘀青？ 台中托嬰中心傳虐兒 母哭求真相

陳媽媽指出兒子6月6日回家時臀部出現不明瘀青。（馮惠宜攝）

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媽媽拿出當時拍下的照片兒子腿部有很明顯的條狀瘀青。（馮惠宜攝）
媽媽拿出當時拍下的照片兒子腿部有很明顯的條狀瘀青。（馮惠宜攝）

台中再傳拖嬰中心虐兒案！1歲2個月大的陳小弟媽媽指出，孩子1年前送到太平區合法立案的托嬰中心，但6月6日發現孩子的左小腿肚有一條紅紫痕跡，經透過警方看到監視器畫面，兒子被帶到廁所裡，老師手上還疑似拿著棍子，媽媽泣訴已提告，她只希望求得真相，施虐的拖嬰中心不應再續繼營業。

對此被指控的拖嬰中心負責人指出，錄影帶中保育員只是摸頭，並沒有像家長說的那麼嚴重，而且小朋友非24小時都在拖嬰中心照顧，坦承有疏失會加強教育訓練與管理。

陳媽媽指出，小孩在6日帶回家裏發現大腿、手部、臀部都有傷痕，立即要求拖嬰中心給監視錄影帶卻遭拒6月8日才看到監視器畫面，孩子被抱到監視器死角，老師手上還疑似拿著棍子，監視器會說話，看到孩子單手被老師拉起來，甚至壓頭、被拳頭打，另一面牆有餘光反照回來，沒一秒鐘另一面牆的餘光又不見了。

他們又提前調閱6月4日監視器畫面，看到另一位老師用單手拉孩子的手肘騰空移到另一個位置，並壓住孩子的頭握拳用手關節敲孩子的後腦勺，敲完後腦勺孩子都爆哭了，而這間托嬰中心出現問題的都是自家人，不是媳婦就是女兒。

台中市社會局表示，目前全案在調查中，這間托嬰中心是「托育一條龍」協力托嬰中心，若有違法情事依法撤銷保母資格，避免有其他幼童遭受傷害，這名個案目前已另聘到宅式居家保母照顧，社工員持續追蹤本案司法調查狀態。

台中市社會局指出，這間托嬰中心共分成4班，收托年齡為0至2歲，目前收托人數20人，托育人員5名。其在105年接受評鑑是甲等，托嬰中心以每3年辦理評鑑為原則，每年都會不定期稽查，若有違法一定嚴懲。

社會局說，家長已決定向翁姓老師提出傷害告訴，也已開始調查該托嬰中心保母不當對待情事，倘有違法情事依法撤銷保母資格，避免有其他幼童遭受傷害。

(中時 )

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