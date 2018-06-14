正妹彩妝師化身美人魚 潛水撿垃圾守護海洋

2018年06月14日 11:19 中時 徐養齡

Dory熱愛海洋，學潛水使她與生態愈來愈親近。（徐養齡攝）

Dory熱愛海洋，學潛水使她與生態愈來愈親近。（徐養齡攝）

炎炎夏日，年輕美眉們喜歡穿比基尼到海邊享受陽光與沙灘，但熱愛海洋的甜姐兒彩妝師黃多莉，卻甘願穿上重達25公斤的潛水裝，跳進深海撿回一袋袋的海底垃圾，只為了讓最愛的熱帶魚永續生存。

身為苗栗通宵女兒，黃多莉（Dory）從小在海邊長大，家人擔心暗流洶湧，不敢讓寶貝女兒靠近，從小養成對大海敬畏的心態，小二那年到游泳池學會游泳，燃起她一窺深海奧祕的熱情。

由於對美感頗具天分，黃多莉畢業後在美妝界找到一片天，成為知名品牌專業彩妝師，常南來北往出席教學活動，3年前因緣際會看到潛水班廣告，想起兒時親近大海的夢想，便一股腦栽進潛水的世界。

徜徉海洋看似愜意，但要應付「全副武裝」可不輕鬆，不到50公斤黃多莉卻能一口氣將重達25公斤的潛水裝備背起，3年來她一有空就跟團練潛水，從小琉球、東北角，一路遠赴馬來西亞、菲律賓北宿霧，海底美景盡收眼底。

不過長期以來，台灣潛水祕境飽受汙染摧殘，珊瑚一年比一年少，與海為伍的黃多莉全看在眼裡，與藍灣潛水好友們一起投入淨灘、淨洋行列，潛入海底徒手撿垃圾，發現塑膠袋與寶特瓶多到根本撿不完，不甘心繼續潛下去撿，忙到氣瓶用光才上岸。

比起美眉們愛的沙灘和陽光，黃多莉在水底顯得更自在，最深紀錄潛到40米，她不諱言各地海洋不論多深、多有名，多少都有汙染存在，但隨著環保意識抬頭，潛水同好普遍都有看到垃圾就撿的共識。

黃多莉說，動畫《海底總動員》裡的熱帶魚「多莉」是她的最愛，2年前頭一回與牠近距離接觸，那份悸動此生難忘，也成為她持續維護海洋生態的原動力。

(中時 )