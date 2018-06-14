大神護航？吳茂昆公司遭爆獲國發會補助

2018年06月14日 11:18 中時電子報 戴安瑋

國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上爆料，吳茂昆的公司師沛恩獲得國發會的天使計劃補助。翻攝游淑慧臉書

國民黨台北市議員參選人游淑慧今爆吳茂昆的公司師沛恩，竟獲得國發會的天使計劃補助。翻攝游淑慧臉書

爭議不斷的教育部長吳茂昆上台40天，即因拔管下台，國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書po文爆料，指吳茂昆的公司師沛恩，竟獲得國發會的天使計劃補助，氣得說，「一家侵害專利權的公司，還能獲得國發基金的補助？有吃有拿，憑什麼！」。

游淑慧在臉書上po文表示，隨著吳茂昆的去職，好像所有相關的爭議也隨之平息；然而台灣師沛恩產品侵權問題、美國師沛恩竊佔的專利申請權，這些都是東華大學的財產，面對權益的損失，東華大學似乎仍沒有「積極作為」？

更不可思議的是，有網友告訴她，這樣一家違法侵權的公司，居然可以還得到國家發展基金創業天使計劃的補助！台灣師沛恩有吃有拿，靠勢什麼？她上國發會官網查，發現師沛恩確實提出申請天使計劃，費用100萬元，也獲得國發會核准。

她說，天使計畫設立是為了「加強國內創業動能，鼓勵民間技術創新及應用發展」，但現在難道變成鼓勵「侵權行為的創新與應用發展」？師沛恩是今年3月15日核准通過，而一個月後，吳茂昆就在卡管的跨部會會議中鞠躬盡瘁、賣力演出。

更諷刺的是，這家公司一手拿了台灣的資源跟好處，一手卻「大膽西進」到蔡英文「不再忍耐」的中國大陸，去申請商品名稱和Logo的註冊，吳茂昆顯然很愛打臉民進黨政府！

美國師沛恩竊佔東華的智財權，台灣師沛恩侵害東華的專利權，背後都有吳茂昆這尊大神護航。現在門神既然已經下台，司法單位該辦的辦，東華大學該主張和行使權利，也不要有所顧忌；不要以為下台就是贖罪，違法的事就可以一筆勾銷！

另外，台灣師沛恩這樣作風的公司，是不是真的符合天使計畫的補助精神和目的？ 應該公布申請計畫來接受公評。

(中時電子報)