半個月前就買不到！45年包粽達人手藝巧 銅板美食飄香

2018年06月14日 11:41 中時 呂妍庭

嘉義縣大林鎮內林里簡氏宗祠旁的「簡家肉粽」在地飄香32年，老闆娘賴美惠不到60歲，包肉粽年資已45年，堪稱是肉粽達人。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮內林里簡氏宗祠旁的「簡家肉粽」在地飄香32年，老闆娘賴美惠不到60歲，包肉粽年資已45年，堪稱是肉粽達人。（呂妍庭攝）

藏身嘉義縣大林鎮內林里簡氏宗祠旁的「簡家肉粽」在地飄香32年，老闆娘賴美惠年紀58歲，包肉粽年資卻有45年，堪稱是肉粽達人，隨端午節將屆，老主顧紛紛上門預定，擔心趕工不及對鄉親失禮，「簡家肉粽」早在半個月前就婉拒接單，讓想吃家鄉味的鄉親措手不及，扼惋連連。

賴美惠說，小時候父親賴山木就在大林鎮中正路上賣燒肉粽，是許多在地人的回憶，當時年紀小，只能在旁端盤子、洗碗筷，升上國中才開始慢慢嘗試、學習包肉粽，萬萬沒想到，這一學，就與肉粽結下不解之緣，開啟了她的肉粽人生，一包就是45年，因粽香味美，鄉親愛吃，10多年前連妹妹也加入賣肉粽行列，兩姊妹忙得不亦樂乎。

賴美惠坦言，礙於年紀稍長，體力大不如前，加上包肉粽必須親力親為，仰賴人工，平日只賣6串、假日頂多加賣2串，儘管如此，就算前置作業費力又耗時，她從洗粽葉、糯米浸泡、花生悶煮到準備內餡等，一樣都不馬虎，才能悶煮出香氣逼人的肉粽。

賴美惠說，肉粽要好吃，糯米一定要先浸泡，如此一來，悶煮過後的米心，只要時間掌握得宜，保證熟透且彈牙，至於豬肉、蝦米和油蔥酥等內餡，前一晚就要搭配醬油、五香粉和胡椒等配料先拌炒，當晚就把肉粽包起來，等到隔天清晨再下鍋悶煮，新鮮起鍋正好迎接準備吃早餐的顧客。

秉持真材實料的「簡家肉粽」，在當地深受好評，早晨6點開門做生意，往往9點不到便銷售一空，晚來肯定吃不到，賴美惠私下表示，生意做久了，客源都很穩定，新鮮現賣的觀念是初衷，不會改變，而妹妹賴美鳳也傳承父親好手藝，選在緊鄰大林火車站周邊賣肉粽，生意一樣嚇嚇叫，兩姊妹雖各自立門戶，但感情猶如粽葉飄香永不變。

(中時 )