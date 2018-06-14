想製作K他命發大財 反遭警搜出6噸原物料

2018年06月14日 11:20 中時 徐養齡

林姓男子等3人看準K他命市場愈來愈龐大，竟組織製毒工廠當「大盤商」壟斷市場，分別在南投、彰化、台中囤積原料，不料如意算盤沒打成，就被警方掌握情資，起出原料成品、半成品、化學原料多達6公噸，發財夢頓時化為烏有。

警方調查，綽號小林的35歲林男與27歲林姓、28歲詹姓同夥遊走藥國多年，皆有毒品前科，雖然學歷不高，卻為了謀取毒品暴利，到處學習製毒方式，甚至到彰化伸港的紡織廠及南投信義鄉山區設立K他命製毒工廠，並流竄於台中到彰化一帶，避免警方掌握行蹤。

只是隨著林男製毒工廠規模愈做愈大，仍不慎走漏風聲，警方暗中調查，發現林嫌等人從大陸地區引進製毒器具及原料，製毒過程還採精密的工業自動化製程，警方為避免打草驚蛇，藏身在信義鄉深山林中，以熱顯像儀、空拍機蒐證。

歷經2年密集蒐證，收網時機水到渠成，新竹市刑大在中檢檢察官黃嘉生指揮下，與第三分局、南投草屯分局、信義分局、彰化縣刑大、台中市警第四分局等共同出擊，本月8日兵分多路，將林嫌3人一網打盡，移送中檢後皆遭聲押獲准。

警方在3人魚台中、彰化、南投等租屋處，查扣毒品先驅原料成品、半成品、化學原料，總重高達6噸，另查獲雙層塑膠反應釜、冷卻循環機、循環水真空泵、蒸餾水製造機、抽濾裝置、烘乾機及器皿等大型自動化製毒器具。

「成品若外流，市值恐破億！」警方透露，製毒工廠在林男等人的「進化」下，已累積充足產能，目前已處於測試後期階段，幸好及時被警方發現，否則以其工廠規模級的製程模式，可製造破億元價值的毒品。

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(中時 )