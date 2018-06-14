慟！每年至少1位畢業生溺斃 教育部提出防溺10招

2018年06月14日 11:23 中時 林志成

現在是畢業季節，根據教育部校安通報資料顯示，端午節過後就進入夏日學生溺水意外的高峰期，每年至少1位畢業生溺斃。教育部體育署提出「新版防溺10招」，強調「五不五要」加深大家的印象，以保障自身的安全。

每年6月是學校驪歌輕唱的畢業季，也是學生期末考後要準備放暑假的時候，這段時間學生經常結伴出遊戲水而發生溺水意外，根據「101-106年教育部校安通報」資料顯示，在這5年期間，每年至少有1位畢業生發生溺水死亡，其中102年就有5位畢業生溺斃，在即將邁向人生下個階段時，畫下休止符。

今年端午節有3天連續假期，加上緊接而來的暑假，教育部林騰蛟次長呼籲，各級學校應該在這段時間特別提醒學生注意水域安全，或者安排學生學習防溺或水中自救的課程，也希望學生家長多多關心小孩的動向。

教育部體育署今年推出「新版防溺10招」宣導短片，以輕鬆、詼諧的影片介紹「防溺10招」，影片中特別強調「五不五要」，包括「不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧」以及「要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心」等，更搭配簡單的「五不五要」動作以加深學生們對防溺的印象。

中華民國游泳救生協會王英州秘書長說：「台灣海邊經常出現『離岸流』，會快速將人帶離海岸，多數人的反應是會急著游回來，但最後往往體力不支而溺斃；另外，也有很多人喜歡去『瀑布秘境』戲水，這種高低落差大的水域，會在水面下形成『翻滾流』，人一旦接近就會被吸入來回翻滾而難以脫身」。

民眾常因不熟悉海邊地形而失足落海，台灣沿岸多屬「陡降地形」，離海10公尺左右就有「暗溝」，這種地形容易造成「反捲流」，只要長浪一來，就很容易把人捲到外海，因此每年有不少遊客只是在海邊玩水，就被「反捲流」捲入海中，教育部體育署再度呼籲民眾，千萬要遠離危險水域，並請牢記「防溺10招」，以保障自身的安全。

(中時 )