《全台最速報》世足大戰前夕 西班牙開除教頭

世足大戰前夕 西班牙開除教頭

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中時電子報
綜合報導

◎世足大戰前夕 西班牙開除教頭

日本隊在世足開幕前不到百日開除總教練，沒想到「鬥牛士」西班牙更誇張！西班牙世足首戰將於16日凌晨迎戰勁敵葡萄牙，卻因為總教練洛佩特吉將接掌皇家馬德里兵符，西班牙足協被蒙在鼓裡，於13日憤而開除洛佩特吉。

◎再遭北檢傳喚 韓國瑜有２不了解１期待

國民黨高雄市長參選人韓國瑜被告發、檢舉圖利北農董事、濫發獎金及「菜蟲」、「果蟲」哄抬菜價，同時現任北農總經理吳音寧被檢舉違法贈菜、贈酒，台北地檢署14日以證人及被告的雙重身分傳喚韓國瑜出庭，韓國瑜在庭訊前表示，期待1場公平、公正的偵訊，問問農民、北農員工、大台北地區消費者，一比對就會很清楚。

◎簽證將到期 赴美救子76天 狄鶯今返台

狄鶯、孫鵬赴美救子，2人在美76天，終於在今（14日）清晨5點5分搭機返台。狄鶯身穿黑色連帽薄外套，把自己包緊緊，推著行李車不出機場大廳，據自由時報報導，狄鶯推著行李車邊走邊講電話，似乎是在聯繫家人來接她，沒多久就看到黑色賓士在等候處，把行李放上車即驅車快速閃人離去，一句話都沒講。

◎一塊豬肉引殺機 砍傷同鄉逃逸 移工投案

因ㄧ塊豬肉引發殺機，蘆竹分局本月3日19時41分接獲報案，稱有越南移工在蘆竹區厚生社區持刀傷人，到場瞭解為阮姓越南籍移工因細故，砍傷裴姓被害人，造成裴民左下背穿刺傷，犯案後阮嫌畏罪逃逸，13日晚間投案，依殺人未遂函送偵辦。

(中時電子報)

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