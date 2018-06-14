5歲愛女頂撞繼父 艾利絲這樣做被讚爆

2018年06月14日 11:31 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

艾莉絲今年2月和英國外交官馬培迪登記結婚，隔月就生下混血兒「威廉弟」，加上和前夫生的大女兒梨梨醬，一家四口幸福和樂，不過近日她卻在臉書透露，因為忙著照顧剛出生的兒子，想多陪女兒就顯得心有餘而力不足，孤單的梨梨醬只能用耍小任性來表達，「極怒式地來頂撞我和Daddy 」，看到女兒這樣，艾莉絲也藉此機會教育她。

因為要照顧剛出生的兒子，艾莉絲不僅睡眠品質變很差，也沒有心力去陪女兒，因為梨梨醬才5歲，不懂得表達孤單感受，只能耍耍小任性，上週全家人一起出遊，女兒又莫名鬧脾氣，還很生氣頂撞她和繼父，艾莉絲覺得不能再這樣下去，所以牽著女兒到老公和弟弟的面前，「因為弟弟年紀還小，所以需要很多照顧，但我們還是很愛你，不會因為有了弟弟而改變」。

並不斷稱讚她是最棒的姐姐，幫了好多忙，老公也在旁邊附和誇她最棒，梨梨醬聽了這番話後，情緒立刻變平靜，雖沒說任何話，但卻去抱了弟弟還親了他臉頰，「從那一秒開始，她變回了貼心可人的梨梨小姐」，而現在艾莉絲每天都會幫梨梨醬洗澡刷牙、陪她上床睡覺，一起吃晚餐聊天，雖然現在只能做到這樣，但她承諾女兒等弟弟長大一些，母女倆就可以跟以前一樣去逛街、看電影，網友看了她的處理方式，也讚是「很棒的教育」。

艾莉絲臉書全文：

【 姐姐萬歲 】

最近為了照顧剛出生的威廉弟，不但睡眠品質變得很差，無時無刻必須注意他的狀況，人在異鄉少了親朋好友的協助，就算想多分一些心力陪伴梨梨，也難免感到心有餘而力不足。

這和過去這幾年，天天守著她、時時刻刻陪伴著她的情況，有如天壤之別。她因為年紀還小，不懂得表達內心孤單的感受，只會用耍耍小任性來表示抗議，或者半夜爬到我們的臥房，想要跟我們擠在一個空間裡。

這些小變化，看在媽媽的眼裡。

上週全家去義大利出遊時，梨梨不知道什麼原因又開始鬧脾氣，彷彿內心有一把無名火，無論跟她說什麼，她都氣嘟嘟地回答「我不要！！」極怒式地來頂撞我和Daddy 。

趁著老公在幫忙照顧嬰兒，於是我一把牽住梨梨的手，拉著她到老公和弟弟的面前，一邊摟著她一邊看著她的眼睛說：梨梨，因為弟弟年紀還小，所以需要很多照顧，但我們還是很愛你，不會因為有了弟弟而改變，我們還是非常愛梨梨，而且妳是最棒的姐姐，妳幫了我好多忙，我很謝謝梨梨。

老公在旁附和：媽媽說的沒錯，我們都很愛妳，妳是最棒的！

說完這番話，彷彿撒下了迪士尼魔法般地，小女孩所有反抗和憤怒的情緒，立刻變得平靜和緩。她靦腆地微笑，沒有說任何話來回應，只是抱了抱威廉弟，在他臉上親親啄了一下。

從那一秒開始，她變回了貼心可人的梨梨小姐，一下幫忙拿尿片、一下要幫忙餵弟弟喝奶。人的佔有慾是與生俱來的，那是有關安全感的領域，因此當覺得快要失去時，就會拼命地想抓緊，內心感到憤怒或失落。

每天給她很多親親抱抱，每天幫她洗澡刷牙，送她上床睡覺，每天一起吃晚餐聊學校生活；這是我現在僅能做的最多。梨梨，再等弟弟再大一點，爸爸比較好照顧的時候，他們男生去奔跑狂野，我們母女倆便能像往常那樣，一起去逛街、一起看電影、一起找姐妹們相聚。

我們一起等弟弟長大喔

(中時電子報)