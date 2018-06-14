教授、學生跑光光？交大校長張懋中：感覺真的來了

2018年06月14日 11:35 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

公教年金改革7月上路，近日公教人員陸續收到退休所得重算處分書，公教年金遭砍，許多大學教授選擇出走。交通大學校長張懋中表示，去年他就提醒政府，年改可能造成很大衝擊，當時因為反彈的大學和教授不多，大家還沒有感覺，「現在收到處分書，感覺就出來，是真的了」。

根據《聯合》報導，張懋中指出，台灣的大學教師薪水，相較鄰近國家還是差蠻大的，過去有很好的退休制度，現在退休金方面如果再沒有誘因，勢必造成很大的影響，尤其是對青壯年教授，現在大學要請人已經很不容易，不希望看到更多教授因為年改而做不同打算，希望政府找出一些補償的辦法，或是必須在結構上改變，例如推動國立大學法人化，讓公教分途。

前警大教授葉毓蘭也在臉書發文「傷心、有晚景淒涼的感覺」，並說此舉如同毀滅國家的未來。教育部今天發布新聞稿澄清，這次年改，老師的退休金普遍被減3、4成，不可能到6成，退休教師若有疑義，可向服務機關學校或各該主管機關尋求正確資訊。

網友則回應「先知總是寂寞的，大部分人都是後知後覺」、「政府沒有在聽教師們的聲音」、「年輕人出走了、核能人才被挖角了、教授被挖角了、醫生也投奔他國，請問台灣還剩下什麼啊？」、「民進黨腦子裡裝的只有奪權，教育隨便應付應付就好了…」。

(中時電子報)