世足花絮》神算章魚接班人是聾貓　 開幕戰猜這隊贏

2018年06月14日 11:56 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018世界盃今晚開踢，開幕戰由地主俄羅斯出戰沙烏地阿拉伯，8年前的南非世界盃有隻德國海生館章魚保羅神準預測比賽贏家，這股預測風也吹到了這次世足，由一隻藍眼睛的白貓接下神算子的棒子。

這隻小貓咪今年只有2歲半，被取了一個和希臘神話英雄阿基里斯（Achilles）一樣的名字，牠的來頭可不小，不但出生在世界四大博物館之一的俄羅斯冬宮博物館，還是18世紀葉卡捷琳娜二世女皇，為了保護博物館珍藏品不受老鼠侵害，設立的警衛貓的後代。

去年國際足總洲際國家盃（聯合會盃），冬宮博物館人員讓阿基里斯預測4場比賽，牠成功命中3場，唯一一場沒有猜對贏家的比賽，最後以和局收場。

阿基里斯是保護冬宮博物館的「警衛貓」後代，白色皮毛加上藍眼睛，讓牠看起來更添神秘感。(路透)

阿基里斯的預測方式跟保羅很相似，也是跟食物有關，館方會在兩個阿基里斯的食物盆插上對戰國家的國旗，盆裡的食物都一樣，讓阿基里斯選擇要吃哪一盆，就代表牠預測該球隊獲勝，今晚的開幕戰，阿基里斯在兩個食物盆猶豫了一下，選擇東道主俄羅斯，博物館資深員工說：「阿基里斯太愛家鄉了，所以無法選擇其他國家。」

就像大部分藍眼睛的白化症貓咪，阿基里斯也沒有聽力，博物館人員認為，這反而幫助阿基里斯更集中、其他感官更敏銳，也不會受球迷尖叫聲影響。

(中時電子報)